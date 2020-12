Harjuta andestamist: kolm viisi, kuidas taastada meelerahu ja vähendada ärevust

Üks hea viis, kuidas rahu taastada, on harjutada andestamist. Andestamine on tervendav ja vähendab ärevust. See aitab meil suhetes edasi liikuda, aga kuidas seda küll teha saaks?

Järgmised nõuanded aitavad sul andestada.

• Toimunu vaatlemine avaramast perspektiivist. Me kõik oleme inimesed ning meie ebatäiuslikul käitumisel on põhjused. Need põhjused võivad olla tühised, näiteks oleme väsinud või näljased. Mõnikord on sellise käitumise taga suuremad probleemid, mingid sündmused meie minevikust, millest teised ei pruugi teada. Pea silmas, et inimene, kes sulle haiget tegi, võis seda teha põhjusel, millel pole sinuga mingit seost. Sa ei pea selle põhjuse või käitumisviisiga nõus olema, kuid selle laiemasse perspektiivi panek võib sul aidata andestada.

• Keskendu positiivsele - sinus endas. Keskendu oma tugevustele ja kõigele heale, mida teed. Koosta nimekiri ja kirjuta neist asjadest päevikusse või loo neist kollaaž; tee midagi, mis aitaks sul märgata ja tunnustada oma tugevusi. Siis ei tundu teise inimese teod ja sõnad enam nii ärritavad.

• Pane negatiivsed asjad kirja ja analüüsi neid. Kui sa oled ärevil ega tea, kuidas edasi minna, siis pole lihtne kohe suhelda sel teemal selle inimesega, kes sulle haiget tegi. Seega ära jäta haiget tegevaid ja ärevad mõtteid vaid oma pähe ringlema, vaid kirjuta need üles. Kirjelda juhtunut ja seda, mida see sinu jaoks tähendas. Siis vaatle kirja pandud mõtteid sammuke eemalt ja uuri neid. Sellised probleemid, millel pole pikemaajalisi tagajärgi, võid kähku kõrvale jätta, aga suuremate probleemidega saad sa nüüd tegelema hakata, kuna need pole enam vaid su peas. Sa ei saanud juhtunut kontrollida, aga nüüd on kontroll sinu käes. Kui sa sellest aru saad, siis ärevus väheneb ja sa leiad uut jõudu. Selle jõu abil suudad andestada ja edasi minna.

Andestamine ei tähenda unustamist, vaid lahti laskmist. Andestamine vähendab ärevust, et saaksid oma suhte kallal tööle hakata.

Allikas: Tanya J. Peterson "101 viisi, kuidas vähendada ärevust", kirjastus Pilgrim