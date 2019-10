Täna on rahvusvaheline eakate päev: millest sõltub inimese eluea pikkus?

Mõelge näiteks sellele, et suurema osa meie 100 000 aastat kestnud eksistentsist - välja arvatud viimased paarsada aastat - on inimeste keskmine eluiga olnud 30 aastat või vähem. (Uuringud on näidanud, et Rooma impeeriumis oli keskmine eluiga 28 aastat.) Loomulik oli surra enne vanaks saamist. Suurema osa ajaloost ohustas surm igas eas inimesi ning surmal puudus igasugune otsene seoses vananemisega. Nagu Montaigne 16. sajandi lõpu elu iseloomustades kirjutas: "Vanadussurm on harv, haruldane ja erakordne surm, teistest surmadest palju ebaloomulikum - see on viimane ja kõige äärmuslikum suremisviis."

Niisiis, tänapäeval, kui keskmine elu iga on tõusnud paljudes maailma riikides üle 80 aasta, on meist saanud kummalised isendid, kes elavad palju kauem, kui meile on määratud. Vananemist uurides püüame seega selgust tuua mitte loomulikku, vaid ebaloomulikku protsessi. On selgunud, et pärilikkus mõjutab pikaealisust üllatavalt vähe. Näiteks James Vaupel Saksamaalt Rostockist Max Plancki demograafiauuringute instituudist märgib, et vanemate pikaealisus mõjutab seda, kui kaua nende laps keskmisega võrreldes elab, ainult 3% ulatuses; inimese pikkus seevastu sõltub kuni 90% ulatuses vanemate pikkusest. Isegi geneetiliselt identsete kaksikute eluiga varieerub märgatavalt: tavaliselt üle 15 aasta.

Kui meie geenidest oleneb vähem, kui me seni arvasime, siis klassikalisest kulumisteooriast võib oleneda rohkem, kui me praegu arvame. Chicago ülikooli teadlane Leonid Gavrilov väidab, et inimeste tervis hakkab tõrkuma samamoodi, nagu hakkavad tõrkuma kõik komplekssed süsteemid: juhuslikult ja järk-järgult. Insenerid on ammusest ajast tähele pannud, et lihtsad seadmed tavaliselt ei vanane. Need funktsioneerivad usaldusväärselt senikaua, kuni mõni põhitähtis osa rikki läheb - siis jääb kogu süsteem korraga seisma. Näiteks üleskeeratav mänguasi töötab ilusasti nii kaua, kuni hammasrattad rooste lähevad või vedru puruneb; pärast seda ei tööta mänguasi enam üldse. Ent keerukad süsteemid - näiteks elektrijaamad - peavad püsima töökorras hoolimata tuhandetest hapratest kriitilise tähtsusega osadest. Insenerid projekteerivad selliseid seadmeid seepärast nii, et tähtsad funktsioonid on dubleeritud: süsteemidel on varusüsteemid ja varusüsteemidel on omakorda varusüsteemid. Varusüsteemid ei pruugi olla nii tõhusad kui põhikomponendid, ent need võimaldavad masinal edasi töötada isegi olukorras, kui mingi asi on kahjustunud. Gavrilov väidab meie geenide poolt määratud parameetreid vaadeldes, et nähtavasti talitleb inimorganism just niimoodi. Meil on varuneer, varukops, varusuguorgan ja varuhambad. DNA kahjustub meie rakkudes isegi tavaolukorras pidevalt, ent meie rakkudes on terve rida DNA reparatsioonimehhanisme. Kui põhigeen saab püsivalt kahjustatud, on sellest tavaliselt ligiduses mitu varukoopiat. Ning kui kogu rakk sureb, täidavad teised rakud temast jäänud tühimiku. Ometi, kui defektide arv keerukas süsteemis pidevalt kasvab, siis saabub aeg, mil ühestainsast defektist piisab, et kahjustada tervikut - seda seisundit nimetatakse haavatavuseks. Nii juhtub elektrijaamade, autode ja suurte organisatsioonidega. Ning niijuhtub ka meie endiga: viimaks kahjustub üks liiges üleliia, viimaks lupjub üks arter üleliia. Varusüsteeme enam järel ei ole.

Me kulume nii kaua, kuni me ei saa enam rohkem kuluda. Kulumine väljendub hämmastavalt paljudel erinevatel viisidel. Juuksed lähevad halliks lihtsalt seepärast, et meil saavad otsa pigmendirakud, mis juustele värvi annavad. Kuna peanaha pigmendirakkude elutsükkel kestab kõigest paar aastat, peavad alumistes kihtides olevad tüvirakud hävivate rakkude asemele rändama ja need välja vahetama. Ent tüvirakkude tagavara järk-järgult ammendub. Seetõttu on 50-aastasel inimesel keskmiselt pooled juuksekarvad halliks läinud. Naharakkudes ütlevad jääkproduktide kõrvaldamise eest hoolitsevad mehhanismid ajapikku üles ning jääkained ühinevad venivaks kollakaspruuniks pigmenditilgaks, mida nimetatakse lipofustsiiniks. Need moodustavadki vananedes nahale iseloomulikud laigud. Kui lipofustsiin koguneb higinäärmetesse, ei saa need korralikult talitleda ning see aitab selgitada, miks me vanas eas kuumarabandusele nii vastuvõtlikuks muutume ja kuumas nii kergesti väsime. Silmad hakkavad tõrkuma muudel põhjustel. Lääts koosneb kristalliinivalkudest, mis on tohutult vastupidavad, aga neis toimuvad keemilised muutused vähendavad ajapikku nende elastsust - selle tõttu hakkabki enamikul inimestest neljandal elukümnendil arenema kaugnägelikkus. Ühtlasi muutub lääts selle protsessi käigus järk-järgult kollasemaks. Isegi kui kaed ei teki (kae on läätsele tekkiv valkjas kiht, mida soodustavad kõrge iga, ülemäärane UVkiirgus, kõrge kolesteroolitase, diabeet ja suitsetamine), siis ikkagi langeb hea tervise juures oleva 60-aastase inimese reetinale kahe kolmandiku võrra vähem valgust kui 20-aastasel inimesel.