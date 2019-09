10 nippi, mis aitavad leevendada piinavat seljavalu

Üks minu õpetaja dr Arbuzov on ütelnud, et igast valust 50% on hirm. Kui selg on väga-väga valus, iga liigutus on piinav, üksi asend ei tundu sobiv, magada ei saa, süüagi ei taha, tuju ei ole, on väga lihtne, et hirm võtab üle ja pähe tulevad mustad mõtted. Mõned lihtsamad hingamisharjutused, rahustav tee, pikutamine, turvaline keskkond jms aitavad kaasa meele rahunemisele, ja ka valu vähenemisele

NB! Nii uskumatu, kui see ka pole, aga kroonilised seljavalud on seotud stressiga. Omakorda, mida pikem ja kroonilisem valu, seda suurem võimalus depressiooniks, mis omakorda põhjustab suuremat valu - suletud ring. Seljavalu korral on väljamagamine ja meelerahu äärmiselt olulised. Iga närvivalu tundub kordi suurem, kui oled magamata või stressis. Seega - kui sul selg valutab, võta vabad päevad. Maga end välja. Puhka. Hinga.

Veel. Kui kord on juba selg tunda andnud, on see viide sellele, et võiksid midagi oma elustiilis muuta. Võimlemine, sirutamine, hingamisharjutused oleks hea viis selleks. Eriti hea tulemuse annaks mõne asjatundliku joogaterapeudi külastamine individuaalharjutuste saamiseks. NB! Uuri kindlasti, et tegemist on joogaterapeudiga.

Ja lõpetuseks - paljud seljavalud tulenevad valest istumisest (autoroolis). Meie isteasend peaks olema selline, et istume mitte lülisamba alumiste lülide peal, st saba jalge vahel, vaid istmikuluu köprudele (st istmikuluu enim väljaulatuvatele nurkadele) toetades. Kui katsud oma pepsi, siis tunned, et mõlema kannika keskel on üks väljaulatuv "kont". Just neile peaksime istudes toetuma. Eriti ohtlikud on toolid ja autoistmed, mis on tahapoole kaldu - see soosib just liigset survet alumistele lülidele.

Autor: Kaia-Kaire Hunt

Allikas: Terviselogi.ee

