Emasid aitab kevadväsimuse vastu kodumaine musta pässiku eliksiir

Ema on oma lapse suurim toetaja ja tema armastus saadab meid kogu elu. Sageli hoolitsevad emad oma lähedaste eest, olles ise kurnatud, sest nende endi vajadused on jäänud tagaplaanile.

Siinsamas Eestis tehakse meie esivanemate retsepti põhjal immuunsust tõhusalt turgutavad eliksiire, mis annavad talvest kurnatud organismile vajaliku energiasööstu. See on hea võimalus teha emale kasulik kink, öeldes sõnadeta: „Aitäh, et oled ja hoolid.“

Tõelisi kodumaiseid loodusravi superstaare sisaldav Immuno Elixir on musta pässiku, astelpaju, C-vitamiini, männikasvu, raudrohu ja meega toidulisand, mis võimaldab kõigil soovijatel osa saada sellest, millesse uskusid meie esivanemad juba sajandeid tagasi.

Anu Adermann, endine kurgu-, kõrva ja ninaarst ning üks Immuno Elixiri väljatöötajatest, usub moodsa meditsiini kõrval ka põhjamaise looduse tervistavasse väesse.

Anu Adermann usub ka meie esiemade raviteadmistesse.

„Meie organism on kevadeks väsinud, kuna mitmesugused viirushaigused on seda talve jooksul kurnanud. Seetõttu vajame praegusel aastaajal immuunsuse tõstjat, mis taastaks kiiresti meie jõuvarud ja aitaks aktiivset eluviisi säilitada. Kuna oleme ise oma perekonnas musta pässikut ehk chaga't sisaldavat toidulisandit mitme põlvkonna jooksul valmistanud ja tarvitanud, tean oma kogemuse põhjal, et meie ravimtaimedel on tervist tugevdavad omadused. Mu oma lähedane sugulane leidis chaga-eliksiirist palju tuge raske haigusega võitluses,“ lisab Anu.

Nüüd alkoholita

Kui esimese chaga-perekonna tähe Elemental Elixiri koostises kasutatakse etanooli ehk alkoholi, siis Immuno Elixiris on selle välja vahetanud uus tulija – astelpaju. Samuti on Immuno versiooni lisatud C-vitamiini ning võrreldes varasemaga on musta pässiku sisaldus toidulisandis suurem.

„Immuno Elixir toetab nii täiskasvanute kui ka laste immuunsüsteemi. See on kõrge C-vitamiini sisaldusega väega jook, mis sisaldab organismile kasulikke toimeaineid, nagu C-vitamiini, musta pässiku ehk chaga ekstrakti, astelpalju ja mitmeid teisi põhjamaiseid ravimtaimi. Komponendid, mida kasutame, on tuntud tegijad rahvameditsiinist, kuid nüüd on nende positiivne toime leidnud kinnitust ka teadusuuringutes. Need mõjuvad organismi taastavalt, tugevdavalt, haigusi ennetavalt ning samuti aitavad vastu astuda vananemisele ja säilitada keha head toonust,“ kirjeldab Anu eliksiiri koostisosade omadusi.

Kasutaja kiidab

Immuno Elixiri on enese jaoks avastanud ka Kerttu Tänav, kümmekond aastat tagasi telesaates „Tantsud tähtedega“ eestimaalaste südamed võitnud võistlustantsija. Praegune pilatese- ja laste zumba-treener ning Pirita Pilates Stuudio üks omanikest on suutnud omavahel mängleva kergusega ühendada emaks olemise kolmele väikelapsele ja aktiivse tööelu.

„Olen inimene, kes usub, et õige toitumine ja aktiivne eluviis on eelduseks, et oleksime terved, rõõmsad ja energilised. Nii nagu laob Joseph Pilatese loodud treeningumeetod tugeva vundamendi meie kehale, tõstab Immuno Elixir organismi immuunsust ja aitab astuda vastu kevadväsimusele. Meie Eestimaa puhas loodus on suurepärane vitamiinide ja ravimtaimede allikas,“ jagab Kerttu enda positiivset kogemust esiemade retsepti järgi tehtud eliksiiriga.

Kingi emale kevadine energiasööst ja loe eliksiiri kohta rohkem kodulehelt www.chagahealth.eu!