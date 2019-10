7 supertoitu mälu parandamiseks

Jooge rohkelt värsket vett! Inimene on elektriline olend - kõik meie kehas toimib hüdroelektrienergia baasil. Nii on see ka ajus, kus on vett lausa ca 80 protsenti. Piisava vee joomisega loome hea pinnase ärksale ajutööle. Uuringutes on selgunud, et dehüdratsiooni vältimine ja sage veejoomine võib mäluprobleeme tõhusalt vähendada. Lisage vette paar tilka orgaanilise sidruni- või apelsini eeterlikku õli, need toniseerivad maksa ja ergutavad energeetliselt.

Nautige rohelist teed! Rohelise tee sisaldab looduslikku antioksüdanti nimega epigallokatehhiin-3 gallaat (EGCG), mis parandab nii kognitiivseid funktsioone kui mälu. Kolm tassi orgaanilist rohelist teed päevas on suurepärane võimalus mälu ergutamiseks. Rohelise tee kasutegur tõuseb aga taevasse, kui kombineerite jooki laimi või sidruniga.

Krõbistage pähkleid! Aju toetava toidu puhul pole Loodus fantaasiale just palju ruumi jätnud - Kreeka pähkel sarnaneb ajule nagu kaks tilka vett. Olemas on mõlemad ajupoolkerad, nii suuraju kui väikeaju ja isegi kurrud ajukoores. Ootuspäraselt sisaldab "ajupähkel" aju tõhusalt toitvaid Omega 3 rasvhappeid. Sööge igapäevaselt peotäis ajupähkleid - teie pea tänab teid.