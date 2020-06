UUS SAADE „EESTI ESO” | President on Kaljukits... tähendab Kaljulaid. Avasaate külaliseks on Edda Paukson ja teemaks astroloogia.

Täiskuu mõjub kõigile, ent milline planeet sinu sodiaagimärki personaalselt mõjutab? Astroloogiast ja sellest, kuidas tähed meid igapäevaselt mõjutavad, käis saates „Eesti eso” rääkimas Edda Paukson.

Esoteerika. Okultism. Müstitsism. Astroloogia. Spirituaalsus. Vaimumaailm ja nõiakunst.

Sellised märksõnad iseloomustavad uue podcasti „Eesti eso” uurimisvaldkonda. Saade keskendub kõigele, mis jääb meie argipäevasest tööle-poodi-koju rütmimustrist väljapoole. Võiks öelda, et saade uurib teemasid, mida on viie meele abil raske kogeda. Selleks läheb tarvis kuuendat, läheb vaja kõhutunnet.

Esoteerika märgib salajasi teadmisi ning neid „Eesti eso” otsima asubki. Saadet juhib Taavet Kase.

President on Kaljukits... tähendab Kaljulaid

Avasaates käis stuudios üks Eesti populaarsemaid astrolooge Edda Paukson. Jutuks tuli peaaegu kõik, mis astroloogiasse puutub. Muuhulgas – kas mõni sodiaagimärk sobib kõige paremini presidendiks? Gorbatšov oli teatavasti Kalad. Või pole ametikohal täheteadusega siiski midagi pistmist?

Saates arutatakse üleüldiselt, kust astroloogia alguse on saanud ja kuidas tähed ikkagi inimesi mõjutavad. Või ei mõjutagi ja kõik on puhas umbluu?

Pauksoni sõnul võiks iga inimene natukene astroloogiat siiski tunda – tähed mõjutavad, ent ei sunni. See aitab paremini mõista oma ülemust, alluvat, elukaaslast või last. Elu ei pea keerlema ümber astroloogia, ent võimaldab tihtipeale iseloomu pisut paremaks kruttida, avab nii-öelda pinge- ja harmooniakohad. Põhiliselt võiks Edda sõnul teada kolme asja: päikese-, kuu- ja tõusumärki. Saates räägib ta lähemalt, miks just need kolm märki meid kõige rohkem mõjutavad ja mida need tähendavad.

Edda Pauksoni tee astroloogiani „See oli õudne! See oli nii õudne! Ma ütlen ausalt – ma põdesin!” kirjeldab Edda oma reaktsiooni, kui temale esimest korda sünnikaart koostati. See juhtus juba 45 aastat tagasi!

Kas sa oled tuli, vesi, maa või õhk?

Teatavasti jaotatakse sodiaagimärgid looduslike elementide järgi neljaks – tuli, vesi, maa ja õhk. Millist elementi erinevad märgid esindavad ja mida selle põhjal inimese kohta öelda võib – Edda teeb kõik puust ja punaseks selgeks. Kas näiteks Sõnn on tõesti täielikult materiaalsetele väärtustele orienteeritud? Ja kas partneri otsingul tasuks astroloogiale tähelepanu pöörata? Õhk + vesi = plahvatus?

Ent märke saab jaotada ka teisiti, olemas on kardinaalmärgid, muutuvad märgid ja kindlad märgid. Edda sõnul võib kindlatele märkidele alati loota. „Kui ta midagi lubab, siis ta tuleb läbi halli kivi!” ütleb ta.

Lisaks jagatakse sodiaagimärgid ka viljakuse järgi. Mida see veel tähendab?

Täiskuu mõjub kõigile! Aga kuidas?

Igat sodiaagimärki mõjutab oma planeet. Saates loetleb Edda kõik need 12 planeeti ette ning selgitab, millised omadused nende taga peituvad. Täiskuu mõjutab omakorda kõiki – eriti aga veemärke. Loogiline ka – kuu ja vee tõusud-mõõnad on ju omavahel seotud.

Lisaks on saates veel palju-palju huvitavat kuulamist!

"Eesti esoga" saab mõtteid jagada aadressil eso@delfi.ee

