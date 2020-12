Kuuloomine ja päikesevarjutus: on aeg luua endale uus ja parem reaalsus

Noore Kuu loomine on hea aeg kõigeks selleks, mis on seotud oma elu ümberkujundamisega. Kuna Kuu loomine tähistab ka uuestisündi ja kõigest vanast lahti ütlemist, siis kasuta seda aega, et alustada oma elu puhtalt lehelt. Vabane takistustest, tegele vanade mustrite murdmisega, sõltuvustest vabanemisega, hirmudest ülesaamisega ja oma kiusatustele otsa vaatamisega. Praegune aeg soosib tõe pinnale tulemist ja kõige varjatu avalikuks saamist.

Isegi kui päikesevarjutus ei ole meie jaoks nähtav, siis selle energiad on tuntavad ning neid saab enda jaoks suurepäraselt ära kasutada. Varjutuse hetkel ning sellele eelneval ja järgneval ajal võivad emotsioonid kõikuda ning tekitada vastakaid tundeid. Hea oleks mõelda oma unistustele ning keskenduda positiivsele ja sellele, mida oma ellu soovitakse. Üleval on teemad, mis on seotud liikumise, õppimise ning hinge ja südame kooskõla leidmisega.

Levinud uskumuste kohaselt pole varjutuste ajal soovitatud alustada uut projekti, äri, eluetapi või ükskõik millega, mis materiaalselt saab manifesteeruda. Nende tegevuste hulka kuuluvad näiteks - kolimine, uue äri alustamine, kokkulepete sõlmimine, tehingute tegemine, edutamise küsimine, raha laenuks andmine ja võtmine. Selliste tegevuste tegemine sel ajal peetakse halvaks endeks ning usutakse, et kõik, mis alguses justkui särab, toob kaasa edaspidi pahandusi. Samas vanade mustrite või mõttemallidega lõpparve tegemine, mittetoimivate suhete lõpetamine või selgeks rääkimine ja oma hirmudega tegelemiseks on sobiv aeg.

Amburi märgi noore Kuu loomine annab inimestele juurde optimismi, teotahet ja hingejõudu. Kasuta tänasta päeva, et luua oma ellu midagi erilist. Olgu selleks head emotsioonid või uued kogemused. Tee midagi "kastist väljapoole". Tantsi, mine kinno või kontserdile, metsa või mereäärde; kirjuta armastuskiri, loe raamatut, kokka maitsev õhtusöök. Loo midagi, mis tekitab sinus positiivse emotsiooni ja lubab esile kerkida armastuse tundel.

Kuna Ambur soosib liigset kiirustamist ja hooletust, siis tasuks oma meelele tähelepanu pöörata. Väga hea on praegu tegeleda meelt rahustavate meditatsioonidega ja retkedega loodusse.