Seitse võimalust alustada jõulukuud loomasõbralikult

1. Täna toimuvad annetamistalgud ning toetades Loomust, aitad Eestil saada loomasõbralikumaks ühiskonnaks. Tänane päev on annetamiseks eriti hea, sest ainult täna lisab Swedbank annetamiskeskkonnas "Ma armastan aidata" tehtud annetustele oma panuse. Nimelt duubeldab Swedbank annetused kuni 30 000 € väärtuses (kõigi organisatsioonide peale). Seega saab Loomus Sinu annetusega korda saata kaks korda rohkem! Annetamiskeskkonnas tehtud annetused lähevad karusloomafarmide keelustamise kampaania toetuseks. Anneta SIIN.

2. Külasta täna Veg Machine'i Tartu või Balti jaama söögikohta, sest Veg Machine annetab igalt ostult 1 € Loomusele. Nii saad nautida head vegantoitu ning ühtlasi toetada loomasõbralikumat Eestit.

3. Kui taskud on sentidest rasked ning soovid kiirtoidu asemel head kohvi, siis sea sammud Lisanna kohvikusse (Pärnu mnt 9), kus on üleval Loomuse annetuskast. Seal saad ühtaegu toetada kohalikku veganettevõtet, teha rahakotti pisut kergemaks ning aidata loomi.

4. Osale fotolõuendite oksjonil Facebookis! Kassikohvik Nurri annetas Loomusele kolm fotolõuendit, et Loomus saaks need oksjonile panna. Oksjon lõppeb 2. detsembril 20.00.

5. Soeta loomasõbralik kingitus! Jõuludeni on jäänud veel mõni nädal, kuid need mööduvad kiiremini, kui arvata oskad. Telli näiteks Kanadas tegutseva eestlase Mari Frühlingu veebipoest Mari VEGAN Art kauni kujundusega särk, pusa või kruus. Lisaks sellele, et saad loomasõbraliku sõnumi ja ilusa pildiga kingituse, toetad ka Loomuse tegevust, sest iga toote müügilt annetab Frühling 50 senti Loomusele.

6. Osta karusnahavaba Eestit toetav heategevuslik märkmik! Tartus tegutsev Kiiks ja Knihv tegi heategevuslikud märkmikud, mille tulu läheb Loomusele, et nad saaksid jätkata teekonda karusloomafarmide keelustamise nimel. Kassi- võ koerasõbrale mõeldud märkmiku saab soetada e-poest või Tartu kauplusest (Rüütli 7).

7. Liitu loomasõbralike jõulude üritusega Facebookis. Loomus ja teised koostööpartnerid kutsuvad üles katma jõululauda taimselt ning tegema kingitusi, mis ei sisalda loomseid koostisosi. Kogu jõulukuu vältel jagatakse ürituse all ideid, mida põnevat toiduks valmistada ning mida pista kingipakki. Lisaks lähevad kõigi osalejate vahel loosi isuäratavad auhinnad!

Loomus on loomade eestkoste organisatsioon, kes saab loomade eest seista tänu annetustele. Toeta Loomust ja loome üheskoos loomasõbralikuma Eesti!

