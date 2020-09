Jälle kooli! 11 tõde, mida vanemad peaksid lapsele kooli kohta rääkima

1. Jälgi, mis õppeaine on sul õppekavas viimast aastat. Õpi seda võimalikult hästi, sest saadav hinne jääb sulle lõputunnistusele.

2. Naudi kooliaega. 12 aastat on sulle ette antud täpne ülesanne, mida täita – tuleb lõpetada klass võimalikult heade hinnetega. See on eesmärk, mis on paigas. Peale kooli ei saa su elus enam kunagi olema nii täpseid ja nii kergesti saavutatavaid eesmärke. Edaspidi pead ise leidma kõik sihid ja liikuma valitud suunas, kedagi teist ei huvita, kuhu sa lähed.

3. Harjuta ennast iseseisvalt õppima. Seda kahel põhjusel. Esiteks on elu peale kooli ilma vanemateta ja mida varem suudad ilma nende abita toime tulla, seda paremini saad iseseisvas elus hakkama. Teiseks, emad-isad ei tea tihti neid asju, mida te õpite, seega peab kaks inimest õppima, millega kulutate palju rohkem aega.

4. Ära kiusa teisi. Nad võivad tulevikus olla sulle väga vajalikud, sest sa ei tea, millisel ametikohal nad tulevikus töötavad või millise sinu soovi täitmisel nad võivad sulle abiks olla. Ole kõigi suhtes sõbralik ja heatahtlik, see on sulle kasulik nii praegu kui tulevikus.

5. Õpi algusest peale. Ürita asjadest aru saada, ära tuubi. Mida rohkem sa saad õpitavast aru, seda lihtsam on õppida.

6. Võta koolis kõige raskemad eksamid ja kontrolltööd rõõmuga ette, sest need väljakutsed teevad sind tugevamaks. Nende ebaõnnestumist saab alati parandada. Kui oled harjunud koolis suuri väljakutseid seljatama, siis oled võimeline ka elus erinevaidi väljakutseid edukalt vastu võtma ja ületama.

7. Kõige karmim õpetaja on ka kõige parem õpetaja. Sellest saad tihti alles peale kooli aru, miks ta vajalik oli.

8. Koolikiusajal on probleem. Kiusamise puhul ei ole asi sinus, tunne talle kaasa, et tal selline õnnetu elu on ja ära tee temast välja. Ära kunagi ole ise kiusaja.

9. Füüsika, keemia ja matemaatika on tegelikult kerged ning eluks vajalikud õppeained. Kui neist kohe alguses aru saada, siis on edaspidi lihtne.

10. Õpetajad on meie sõbrad, mitte vastased. Koostöö nendega aitab meil koolitee edukamalt, lihtsamalt ning meeldivalt läbida.