Ärata südame vägi: järgi oma unistusi ja täida eluülesannet

Ära lase teiste arvamuste müral summutada oma sisehäält. Mis kõige tähtsam: järgi julgelt oma südame ja sisetunde häält." - Steve Jobs

Ka siis, kui mõtleme südamest kui füüsilisest elundist, mitte spirituaalse väe allikast, on see tõeline imeasi.

HOWARD MARTIN

Isegi tänapäeval ei oska teadus kindlalt öelda, mis meie südame tuksuma paneb. Meie kõigi kehas on imeline elund, mis tähistab elu algust, aga ometi ei suuda tänapäevane teadus miskipärast meile öelda, miks süda tuksuma hakkab.

Meie kõige esimene südamelöök saab alguse iseeneslikult. Tuksumine algab kohe, kui embrüos hakkavad moodustuma ja paljunema spetsiaalsed südamerakud. Need rakud tuksuvad juba enne südame täielikku moodustumist. Ja need tuksuvad ühes rütmis. Seda tuksumist ei algata ükski tajutav väline või seesmine stiimul. Tuksumine on südame­rakkudele loomuomane.

NEALE DONALD WALSCH

Süda hakkab tuksuma hetkel, kui Jumal ütleb: "Tere, ma olen kohal." See tähistabki elu algust ja ma võin seda teile tõestada. Kuulake oma südant. Teie südame tuksumine on elu enda energia. See saabus teieni kehaväliselt, aga annab elu teie kehale ja olemuse teile endale. Kas sellest suuremat kinki on olemas? Kuidas me küll võime seda eirata? Kuidas saaksime sellele pöörata suurimat, mitte vähimat tähelepanu?

Südamele annab jõudu nähtamatu energia - universumi energia ehk vägi, mis läbib tervet mateeriat ning ühendab omavahel kõike ja kõiki. Universumis pole midagi võimsamat ega suurema potentsiaaliga kui see energia. Taoismis öeldakse selle energia kohta chi, heebrea kultuuris ruah, Hindu religioonis prana ja lääne filosoofias eluenergia. See energia pärineb väljastpoolt keha ja just see energia panebki aluse su südamelöökidele, käivitades kõik elutähtsad funktsioonid.

ISABEL ALLENDE

Kuulsin kord üht kirurgi rääkimas südamesiirdamistest. Kirurg rääkis, kuidas ta asetas organi ehk transplantaadi uude kehasse, millele ta kavatses elu anda, ning süda oli ühtlasi surnud, aga ka mitte. Ja siis puudutas kirurg südant väga õrnalt ning süda hakkas liikuma ja sellesse kehasse elu tagasi tooma. Minu arvates oli see omal moel metafoor südame olemuse kohta. Sa puudutad oma südant ja seda tehes saad teada, kus elu tegelikult on.