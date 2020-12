1. detsember on heade tegude päev: tule anna oma panus annetamistalgutel

Annetamine on üks lihtsamaid viise aidata kaasa tegevustele, mida oluliseks pead, olgu siis oma kogukonnas, erialal või ühiskonnas laiemalt. Annetajate abiga päästetakse elusid, aidatakse hättasattunuid, ennetatakse ja lahendatakse probleeme, korraldatakse kultuuri- ja spordisündmusi, tegutsevad õpi- ja huvialaringid.

Kuidas annetamistalgutel osaleda?

Kõige lihtsam: vali kaardilt talgud ja toeta nende tegevust jõukohase annetusega. Talgukaardi leiad siit. Kutsu ka oma lähedasi, sõpru ja tuttavaid annetama - sellega oled oma toetatavale vabaühendusele veel mitmekordselt kasulik.

Miks ma peaks üldse annetama?

Annetamine on üks lihtsamaid viise aidata kaasa tegevustele, mida oluliseks pead, olgu siis oma kogukonnas, erialal või ühiskonnas laiemalt. Annetajate abiga päästetakse elusid, aidatakse hättasattunuid, ennetatakse ja lahendatakse probleeme, korraldatakse kultuuri- ja spordisündmusi, tegutsevad õpi- ja huvialaringid.

Ühiskonnad, kus heategevus on au sees ja levinud, on tugevamad, õnnelikumad, tervemad, turvalisemad ja edukamad. Lisaks mõjub annetamine hästi annetajale endale. Käitumisteadlased toovad välja, et regulaarne heategevus muudab annetajat õnnelikumaks, nagu muudki tegevused, millega teistele kasulikud ja nende silmis hinnatud oleme. Õnnelikud inimesed on enesekindlamad, tõhusamad oma tegevustes, tervemad, saavad elus paremini hakkama. Seega, kuigi öeldakse, et raha eest õnne ei saa, tuleb välja, et saab küll - juhul kui kasutada raha heategevuseks.

Kuidas valida valdkonda ja organisatsiooni, kuhu annetada?

Suur osa annetajaid toetab valdkonda, millega neil on isiklik kokkupuude, olgu rõõmsal või kurval põhjusel. Sel on omad eelised: neist teemadest oleme rohkem huvitatud, paremini kursis probleemide, nende lahendamisvõimaluste ja tugevate tegijatega. See aitab teha targemaid ja heldemaid annetamisotsuseid.

Teistsugust lähenemist soovitab efektiivse altruismi liikumine. Selle kohaselt pole tähtis isiklik kokkupuude, vaid küsimus, millisele organisatsioonile annetades on sama suure summaga võimalik tuua kõige suuremat kasu ehk aidata võimalikult paljusid inimesi võimalikult suurel määral.