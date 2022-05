ALKEEMIA PODCAST | Anneli Urge "Teraapilised vestlused" | Psühholoog Roman Timofejev: ma olen õnnelik teistega kogemusi jagades

Sisemise Tasakaalu Meetod on Romani poolt välja arendatud uus lähenemine inimese psüühikale. See tehnika põhineb teoorial, et igal inimesel on üks domineeriv psühholoogiline vajadus, millega on seotud ka tema isiksuse omadused ehk iseloom. Kui inimene on teadlik oma juhtivast vajadusest, saab ta luua sellele vastavalt ka oma elustiili. Kui see vajadus on aga pikka aega rahuldamata, siis isiksuse omadused moonduvad ning sellest võib kujuneda psüühikahäire.