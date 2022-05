Oksana Borodjanskaja: jõukas on see, kes suudab raha enda juurde tõmmata ja selle energiat hoida

"Kallid sõbrad. Lühidalt sellest, mida hakkame tegema praktilisel seminaril "Rahast ja kuidas temaga paremas kontaktis olla".

Tegelikult on raha pelgalt meie finantsilise heaolu mõõdik ja ei midagi enamat. See on mõõtühik, mis näitab meie energeetilist võimet materiaalset ressurssi hoida.

Raha - see on pelgalt paberisedelid, mida võite katsuda, või numbrid teie arvel, mida näete oma nutitelefonis, ja kõik! Kõik uskumused - "raha - see on vabadus", "raha - see on võim", "raha - see on võimalused", "raha - see on oht" - võib julgelt prügikasti heita. Raha - see on lihtsalt raha.

Kokkuvõttes on meil teiega oluline hankida praktilist kogemust ja instrumentaarium, et rahaga seotud programme, mis takistavad materiaalse heaolu saabumist, tühistada. See on esimene asi, millega me seminaril tegeleme.

Teiseks muutub praegu, uuel ajastul, kogu globaalne finantsstruktuur. Meie ülesanne on olla õiges energiavoos. Näitan, kuidas voolu lülituda ja olla Loojaga selles küsimuses kaashäälestatud.

Kolmandaks õpime praktiliste harjutuste kaudu oma struktuuri tihendama, sest mida tihedam on sinu struktuur, seda suuremat materiaalset ressurssi suudad sa haarata ja hoida. Tähendab sisuliselt: see, palju sul raha on, näitab, kui palju sa suudad seda oma väljas hoida.

Neljas asi, millega oma praktikas tegeleme, on töö hirmuga kaotuse ees. Just see hirm blokeerib suurte finantside tulekut, sest isiksus ja psüühika võivad pärast suurt finantskaotust kokkukukkuda.

Pärast seminari asute kõiki nelja aspekti oma elus praktiseerima ning teie võime suurt kogust raha hoida, ja vastavalt ka olla külluse seisundis, aina kasvab ja kasvab. Ootan teid finantsilise heaolu seminarile,» ütleb Oksana allolevas videos.

Osalemistasu seminaril "RAHAST ja kuidas temaga paremas kontaktis olla" on 55 eurot. Seminaril, mis toimub 31. mail kell 18-22 Park Inn hotellis (Toompuiestee 27; asukoht täpsustamisel) on eestikeelne tõlge. Seminarile saab registreeruda sel lingil https://forms.gle/qZouj4VwHFtQ5WUH8