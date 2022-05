NÄDALA TAROSKOOP 23.-29.05 | Õhus on uued ideed ja värske energia!

Nädala energiaid esindavad mõõkade kuninganna ja mõõkade äss. Nüüd peaks nii mõneski teemas ja elu aspektis saabuma selgus. See võib tähendada nii ebamääraste olukordade ära vajumist, kui ka valusaid taipamisi, mis lasevad tõde näha. Igal juhul saabub sinu ellu teadmine, mida sa tahad ja mida mitte. Nüüd on vaja ainult julgus kokku võtta ja oma nägemusi ellu viima asuda. Karta ega kahetseda ei ole midagi. Usalda oma sisetunnet ja sa ei saa eksida.

Armastuse ja suhete osas on oodata taipamisi, mis ei lase enam vanamoodi edasi minna. Kui sa tunned, et sind häirib midagi, siis ole julge ja räägi sellest oma partneriga. Ära suru alla neid teemasid, mis hinges kripeldavad, lihtsalt seetõttu, et sa ei taha tühjast tüli teha. Võta seda kui võimalust, mis laseb valusad sõlmpunktid lahti arutada ning teadlikumalt ja ausamalt koos või eraldi edasi minna. Olles enda vastu aus, saad sa liikuda parema ja rahuldust pakkuvama suhte juurde.

Tööalaselt oled sel nädalal konkreetne ning soovid, et asjad saaks tehtud. Sul on oma kindel nägemus, kuidas, miks ja millal midagi teha. Võib olla, et kasutad nüüd mingit täiesti uut lähenemist. Igal juhul ei suuda sind praegu keegi takistada. Tööalaste suhete kohalt võib ette tulla pisut jahedamat õhkkonda, sest mitte kõik ei ole samal lainel kui sina. Ära ärritu ega vihasta, vaid selgita oma nägemust austades ka teiste tundeid ja arvamusi.

Tervise osas peaksid nüüd pöörama tähelepanu sellele, et sa ei suruks oma emotsioone alla. See ainult korjab pingeid ja tekitab stressi. Kokkuvõttena võid aga oma pahameele ka välja pahvatada ning veelgi enam vastakaid tundeid tekitada. Vali hoolega millal ja kellega arutad oma probleeme. Praegu on väga kasulikud jalutuskäigud, jooksine, rattasõit ehk siis kõik, kus saad liikuda ja tunnetada, kuidas kevadised värsked õhuvood viivad sinu juurest eemale rasked tunded ja annavad sulle positiivset energiat ja häid mõtteid.

NÄDALA TAROSKOOP 23.-29.05

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)