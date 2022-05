Häid nõuandeid noortele oma elu alguseks

Kuidas endaga rahul olla ja end hästi tunda

Tahan olla enesekindel, julge ja rõõmsameelne, end oma peres ja sõprade hulgas hästi tunda. Tahan endaga rahul olla. Kes ei tahaks? Endaga rahul olemise esmaseks tingimuseks on oskus ennast väärtustada. Oot! Kas see pole mitte egoism? Nii on meid tõepoolest kasvatatud: "Ära ole isekas! Kõigepealt mõtle teistele!" Iseenesest on see mõistlik soovitus, sest teistega arvestamine aitab luua häid suhteid ja koguda enda ümber sõpru. Kui hoolime teistest inimestest, hoolivad nemad tõenäoliselt ka meist. Kuid need, kes meid selliste sõnade saatel ellu saatsid, jätsid meile õpetamata ühe olulise asja: et oskaksid ja jaksaksid teistest hoolida, on vaja esmalt õppida hoolima iseendast.

Enese väärtustamine on väärt oskus

Endast hoolimine ei tähenda seda, et nõuad valjuhäälselt oma õigust, tallad teiste inimeste varvastel ning oled ükskõikne või sallimatu. Enese väärtustamine tähendab, et sa paned ennast tähele, tead ja väljendad oma vajadusi, kannad enda eest hoolt ja ebaõnnestumiste korral suhtud endasse kaastunde ja leebusega. Nii oskad ja jaksad tähele panna ja tähtsaks pidada ka kõiki teisi.

Ma usun, et inimene, kes ennast väärtustab, on siiras ja loomulik, ta tunneb end vabalt ja käitub sundimatult. Ta on valmis ennast muutma ja uut õppima, ta suudab taluda kriitikat, tunnistada oma vigu ja võtta oma sammude eest vastutust.

Ennast väärtustav inimene uurib ennast ja oma andeid, kuid mitte selleks, et nendega eputada ja end teistest paremaks pidada, vaid et teada, millised on need teadmised-oskused, millele toetudes saab ta end teostada ja elus parimaid valikuid teha.

Kui maadleme madala enesehinnanguga, ei suuda me oma vajaduste eest seista ega tule oma elu juhtimisega toime. Pidev kehv enesetunne mõjutab õpitulemusi, takistab sõprussuhteid loomast, kriitika kartuses jätame unarusse oma eesmärgid ja toredad unistused.