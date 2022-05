21. mail jõuab Päike Kaksikute märki, mil algab aeg, mis seotud suhtlemise, õppimise ja reisimisega

Päikese jõudmisel Kaksikutesse elutempo kiireneb, inimesed on uudishimulikud, liikuvad, suhtlusaltid ja jutukad, samas aga kiputakse kiirustama ja ollakse mõnikord pealiskaudne.

Sinu jaoks, Kaksikud, saab alguse umbes kuuajaline periood, mil just Sina saad särada, tähelepanu keskpunktis olla, iseendast lähtuvalt uljaid plaane teha ja neid ellu viima asuda. Selle aja jooksul on Sul sünnipäev! See väärib pidulikku ja lõbusat tähistamist - elu on ju elamist väärt, Sulle antud võimalused ja kogemused hindamatud. Oska olla tänulik selle eest, et elad siin ja praegu, et Sulle on antud võimalus ennast teostada, oma unistusi ellu viia ja põnevaid kogemusi saada!

Praegu on aeg pühenduda iseenda soovidele ja vajadustele, teha plaane algavaks eluaastaks ning nende elluviimist alustada. Ka oma patareid tuleb uueks aastaringiks korralikult täis laadida, et olla valmis tegema just seda, mida Sinu hing ihkab! Niisiis - ole praegu heas mõttes egoist, lähtu iseendast ning pühendu sellele, mida tõeliselt vajad!

Lühike Kaksikute iseloomustus

Kaksikud on kevade viimast kolmandikku valitsev muutlik õhumärk, mille juhtplaneediks on Merkuur. Nii on selle märgi esindaja elavaloomuline mõistuseinimene - ta läheneb maailma asjadele mõistuse tasandil, olles ratsionaalne ja objektiivne. Keerulisse olukorda sattudes ei löö emotsioonid tal tavaliselt üle pea kokku, ta teab, et alati on olemas väljapääs, mille ta kiire ja nutika mõtlemise abil ka leiab.

Kaksikute esindaja on paindlik, ta suudab nii-öelda käigu pealt oma plaane ümber teha ja võib oma arvamust muuta. Ta on uudishimulik ja õppimisvõimeline, alati uuele infole avatud ning valmis seda ka vahendama - jutuka inimesena on ta tihtipeale see, kes teistele sõnumeid toob, alati kõige kohta midagi teab. Aga ta võib levitada ka tõepõhjata kuulujutte!