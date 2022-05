Alkeemia lugemisnurk | Täida kõik oma soovid maagilise väe abil

Sadades põlisrahvaste kultuurides on selle eest, mida saada tahetakse, tänatud enne selle saamist, loodud on keerukaid tseremooniaid, et anda oma tänu väljendamisele võimalikult rohkem energiat. Egiptlased pühitsesid iidsetest aegadest peale Niiluse üleujutusi, et kindlustada jõe veerikkust; Ameerika indiaanlased ja Austraalia aborigeenid esitavad vihmatantse, mitmed Aafrika suguharud korraldavad enne jahileminekut toiduga seotud tseremooniaid ning igas kultuuris ja religioonis tähendab palve tänulikkuse väljendamist enne soovitu saamist.

Külgetõmbeseadus ütleb, et sarnane tõmbab sarnast, mis tähendab, et sa pead kujutama oma meeles midagi sarnast või looma võrdkuju sellest, mida tahad. Seejärel, et soovitut külge tõmmata, tuleb tunda nagu oleks see sul juba olemas, nii et su tunne peaks olema samasugune, nagu tunneksid end siis, kui sul on soovitu olemas. Kõige kergem viis, kuidas seda teha, on olla tänulik selle eest, mida sa tahad saada - enne selle saamist. Kui sul pole varem pähe tulnud kasutada tänulikkust selleks, et saada mida tahad, siis nüüd oled sa avastanud veel ühe tänulikkuse jõu maagilistest aspektidest.

"Kes on tänulik (praegu), sellele antakse (tulevikus), ja tal on rohkem kui küllalt, aga kes ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on. "

Sellega, et oled siiralt tänulik soovi täitumise üle enne selle täitumist, kujundad sa oma meeles kujutluspildi, et sul on see olemas, tunned nagu oleks see sul olemas, ja sinu osa on täidetud. Kui hoiad seda kujutluspilti ja tunnet kestvalt meeles, siis su soov täitubki maagiliselt.

Sa ei tea, kuidas sa soovitu saad, ja sinu asi pole seda välja selgitada. Sa ju ei taha teada, kuidas gravitatsioon sind maa küljes hoiab, kui jalutama lähed? Sa usud ja tead, et gravitatsiooniseadus hoiab sind kindlalt maa peal. Samamoodi pead sa uskuma ja teadma, et kui oled tänulik selle eest, mida tahad, siis see saadetakse maagilisel viisil sinu juurde, sest selline on universumi seadus.

Mida sa praegu kõige rohkem tahad?