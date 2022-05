Need on kolm sodiaagimärki, kes taluvad stressi väga hästi

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Selle sodiaagimärgi esindaja teab, kuidas asjad tehtud saavad. Ta suudab teha rahuliku südamega töökindla plaani ja siis seda pühendunult jälgida. Sõnn oskab maamärgina end hästi maandada ja hoida pea selge. Ta ei lase end häirida sellest, et pidevalt on mingid segajaid või et tegemist vajavaid asju on palju. Ta liigub edasi sammhaaval, säilitades kõige selle juures sisemise rahu.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Amburit ei aja närvi isegi see, kui tal on 300 lugemata kirja, mis ootavad vastamist. Sest suures pildis ei muuda need tegelikult ju midagi. Ambur oskab suurepäraselt tõusta detailidest ja draamadest kõrgemale, et keskenduda sellele, mis on suures plaanis kõige olulisem. Milleks muretseda segamini toa või pesemata nõude pärast, kui tegelikult võib seda aega kasutada hoopis raamatu lugemiseks või mõne hea filmi nautimiseks. Elu on ju elamiseks, mitte muretsemiseks.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Kaladel on suurepärane fantaasia ning tihtipeale liiguvad nad siis, kui elu on keeruline ja stressirohke, oma unistustemaale. Neile meeldib tunda, et nende ümber on inimesed, kes toetavad neid ning on nende jaoks olulised. Nad ei kipu end võrdlema ega teistega konkureerima, see vähendab ka nende muretsemist. Neile meeldib teisi aidata, nad on isetud ja empaatiavõimelised.