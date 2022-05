Naine ja seksuaalsus: Frustreeritud naine on rahuldamata naine!

Siinkohal on mehe ülesanne õppida oma tuld taltsutama ehk süttima ja jahtuma. Ükski naine ei oota mehelt, et kuniks tema on lõpuks üles soojenenud, peab mehe lingam olema kogu aeg jäigastunud olekus. Ei, erektsioon võib minna ja tulla. Ja kui naine on üles soojenenud, erutub seksuaalselt ja psüühiliselt terve mees niikuinii uuesti.

Kuna naine on vesi, siis peame sellega arvestama, et vee-elemendi ülessoojendamine võtab aega, pikad eelmängud pole lihtsalt naise jonnakus või tujutsemine - ainult nii saab naise seksuaalenergia voolama hakata ja naine saab seda ka mehele kinkida. Tegelikult on kõigi inimeste kehad üleni orgastilised, nii naistel kui meestel, aga kui mehel on kontsentratsioon seksuaalenergia mõttes seotud lingamiga, siis naisel on veed seespool, pimedas koopas. Kui mehel tärkab tuli peamiselt ühes kohas, siis naisel peab hakkama vesi kogu kehas loksuma.

Kõik muutub väga kiiresti. Muutused on aga head, kui nad tulevad tasapisi, märkamatult. Alles see oli, kui eesti emad ei raseerinud suvel randa minnes oma kaenlaaluseid ega sääri, aga täna tundub, justkui oleks see alati nii olnud ja teistmoodi ei saakski. Ometi oleme me kõik siia ilma sündinud, meie emad on meie isadele "naturaalsetena" meeldinud, neil on omavahel olnud armastust ja kirge.

Ilu ja seksuaalsus on üle- ja alatähtsustatud samal ajal. Kõik on väga nähtaval, seksuaalsusest räägitakse liiga palju, aga samas väga pinnapealselt. Samas on keha kui loomulik kunstiteos tihtilugu alavääristatud ja sügavam seksuaalsus tabu. Tekkinud on olukord, kus looduslik loomulikkus vastandub tekitatud loomulikkusele. Ilunormid ruulivad: talje peab olema peenem kui puusa ümbermõõt, karvad peavad olema säärtelt ja kaenla alt raseeritud ja rinnad push-up rinnahoidjaga lõua alla tõstetud. Ma isegi ei ironiseeri selle üle, sest ka ma ise olen kohati selle iluetaloni lõksus. See on tasakaalu küsimus: kui oled endaga rahul, siis ongi kõik hästi. Mõnikord löön ennast üles, mõnikord kolan mööda metsi ringi, rinnahoidjata ja karvasena, elu on ilus!

Iga mees peab arvestama, et naisele on tohutu stress, kui seksuaalvahekorrad muutuvad liiga lühikeseks. Statistiliselt see nii ongi, aga naise jaoks pole kahe-minuti-seks seks. See ei lähe lihtsalt juba eos naise olemusega kokku. Kiired ja ilma eelmänguta vahekorrad ei pruugi olla sugugi mehe pahatahtlik käitumine naise suhtes, aga naise olemuse jaoks on need olukorrad vägivaldsed. Iga naise kohustus ja vastutus on siinkohal suu lahti teha ja väljendada oma vajadusi, mis meeldib, mis mitte, milleks ollakse valmis ja milleks mitte.

Naisele tuleb hoopis rohkem aega anda selleks, et talle kohale jõuaks, et ta saaks tajuda ja aru saada, kas ta soovib seksi ja kas selleks on üldse ruumi. Võib ju ka olla, et ei olegi ruumi, olgu sees- või väljaspool. Seksuaalenergia tärkamine ei pea ilmtingimata seksiga lõppema, vahel võib see piirduda ka lihtsalt suudlemise, kaisutamise ja õrnuste jagamisega.

Naine võib samuti soovida oma seksuaalenergiat tõsta, mürada, mängelda, kaisutada, aga ta ei pruugi tahta, et mees iga kord tema sisse tuleb. Naisele on seksuaalvahekord ikkagi "sisse tulemine", sõna otseses mõttes naise ruumi tulemine. See ei pea tungimist tähendama, kui mees on hooliv ja austav, aga sisenemine teise keha ruumi on see igal juhul. Ja siinkohal pole tegu vaid energeetilise ruumiga, vaid ka füüsilisega, naise keha on bioloogiliselt lihtsalt nii loodud.

See ei tohiks olla meestele solvumise koht ega naisele süütunde allikas. Vastasel juhul on õhtuti voodis rahuldamata mees ja migreenivaludes naine ja kumbki ei saa aru, mis toimub. Nii mehed kui naised võiksid teineteise austuses meeles pidada, et well fucked woman pole lihtsalt sõnakõlks, vaid selle taga on sügavam filosoofia. Frustreeritud naine on rahuldamata naine.

Aeg paneb naise avanema ja lõpuks võib puhkeda nupust õis, millest ennemalt ei olnud ei mehel ega naisel endalgi aimu. Siinkohal ei maksa unustada, et naised on meelelised ning turvalise ruumi loomiseks vajavad nad mesijuttu, puudutusi, häid maitseid, lõhnasid ja muidugi ilu. Ilu ja romantika on naise ümber väga olulised. Seda saavad naised oma initsiatiivil koos partneriga või ilma, teadlikult või salaja luua. Oleme ise oma ümbruse loojad, ei pea ootama, et keegi teine peab meie heaks midagi tegema, väikeste vahenditega saab luua imelise ruumi enda ümber. Küünal, lõhnalamp, soe massaažiõli, sobiv muusika ja voila! Hea oleks magamistuba hoida tarbeesemetest võimalikult vaba, ei arvuteid, raamatuid, laste mänguasju, riidehunnikuid jne. Magamistuba võiks olla teie kaunis, natuke salapärane ja eriline koht.