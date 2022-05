Käitumine paarisuhtes sõltub suuresti isiksusetüübist: Korraldaja ja vaba hing

Korraldaja ja vaba hing

Korraldaja pöörab tähelepanu üksikasjadele, samas kui spontaanne inimene - "vaba hing" - mõtleb, et küll kõik laabub iseenesest. Korraldaja on planeerija. Reisi ettevalmistamiseks võib tal kuluda mitu kuud. Ta uurib mitut veebilehte, et leida parimad lennuhindade pakkumised. Ta tahab olla kindel, et rendiauto on varustatud GPS-iga. Ta hoolitseb selle eest, et hotellibroneering oleks juba mitu nädalat varem tehtud. Samasugust tähelepanu pöörab korraldaja sellele, mida reisil süüakse, tehakse ja kindlasti tahab ta hoolitseda selle eest, et kohvrisse saaks pakitud õiged asjad.

Spontaanne inimene ootab aga reisi eelõhtuni ja küsib: "Miks me ei võiks mägede asemel minna hoopis mere äärde? Päike on nii ilus ja ilm imeline." Korraldaja jaoks on see kaos ja tema puhkusest kujuneb piin.

Enne abielu oli Beth vaimustuses Trenti organiseeritusest. "Sa kontrollid iga päev netipangas oma kontoseisu? Imetlusväärne!" Ent pärast abiellumist küsib ta: "Kas sa tõesti tahad, et ma kõik väljaminekud kirja panen? Võimatu! Ükski inimene ei tee seda." Muidugi võtab Trent seepeale välja oma väikese märkmiku ja näitab naisele, kuidas tal on korralikult kirjas iga väiksemgi kulutus. Temale tähendab see lihtsalt vastutustundlikku käitumist. Trent täidab nõudepesumasinat väga süsteemselt. Taldrikud, kausid, klaasid ja noad-kahvlid - kõik on oma kindlal kohal. Samas laob Beth nõusid masinasse, nii nagu täidaks pesumasinat. Tema eesmärk on lihtsalt masina uks kinni panna - küll masin ise ülejäänuga hakkama saab. Trent on varmas viitama mõranenud taldrikutele ja purunenud klaasidele, mis on naise veidra suhtumise tagajärg.