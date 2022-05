Indiaanlaste põline tervisetarkus

"Igaühes meist on Loojalt saadud annid:

Põlvedes on alandlikkus.

Põlvedest puusadeni mõistmine.

Kõhus on emotsioonid.

Õlgades on koorem, mida me vabaks andmata endaga mõnikord nii kaua kaasas kanname, et see pea norgu vajutab.

Käsivartes on tugevus, õlgadest lõuani häbi.

Südames, mis on kõige elusam, asuvad kaastunne, headus ja tingimusteta armastus.

Krooni kohal on hing."



Looja on andnud meile andide näol õpetajad ka neljast ilmakaarest.

Lõunas elab pisike loom, kes näeb ainult seda, mis ta ees on.



Eluski kohtab inimesi, kes avastamise ja arenemise asemel eelistavad ühte kohta paigale püsima jääda. Ja las nad olla, see on nende valik.

Läänes elab karu, kes vänderdab siia-sinna ekseldes ringi.



Karu moodi otsustusvõimetud inimesed ei tea, kus suunas minna ja käivad seepärast nõuandjatelt abi otsimas. Selles ei ole midagi taunimisväärset, sest juhendamist on aeg-ajalt vaja.

Põhjas elavad ennastohverdavad neljajalgsed loomad, pühvlid, hirved, lehmad, kelle Looja on andnud meile selleks, et me elus saaksime püsida.



Ka elus kohtab inimesi, kes on valmis ohverdama teiste hüvanguks oma aega, energiat, raha.

Idakaares elab kotkas - kõikidest kõige kõrgemal lendav lind, julguse ja jõu, aga ka ego sümbol.



Heal kombel kasutades on see väärt omadus, mõnedes näeb seda paraku ülemäära palju. Terve ja tasakaalus püsimiseks peaks inimeses olema igalt loomalt-linnult tolle parimad omadused.

Jutuajamised loojaga

Elu kohta ütlevad indiaanlased, et see ei ole ei lühike ega pikk, see lihtsalt on. Ring ilma alguse ja lõputa. Me sünnime süütu imikuna. Lapseeale järgneb seitse aastat teismeiga, vanus 13. eluaastast, inglise keeles thirteen kuni 19. eluaastani ehk nineteen ning kokku teebki see ajavahemiku nimega teenage.