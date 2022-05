Tõeline seksuaalsus: Orgastiline armastus

Enne kui sain aru, kuidas sinuga koos olles avaneda, püüdsin pakkuda sulle orgasme, sest see andis mulle teadmise, et olen hea armastaja. Aga nüüd ei soovi ma muud kui sinu alistumist. Ma tahan, et su keha väriseks su südame naudingust, ma tahan, et mu elu oleks sinu armastusest läbi imbunud. Sinu keha avatus armastuse voole tõmbab mind sinu sisse ja tänu sinu südame

alistumisele olen avatud armastusele, mis on nagu universum. Pole tähtis, kas sa saad armatsedes orgasmi või mitte, minu salajane värav armastuse ülimasse õndsusesse on see, kui tajun armatsedes, et su keha usaldab mind ja on mulle andunult avatud.