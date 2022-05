Inimese kannatuste allikas on ühenduse puudumine tegeliku minaga

Et kogeda autentset transformatsiooni, tuleb leida uus olemisviis ja suhtumine maailma, seesama, mis on su hinges.

Meie hulgast lahkunud õnnistatud Wayne Dyer on öelnud: "Kui pigistad apelsini, siis tuleb alati välja apelsinimahla. Välja tuleb see, mis on sees." See tähendab, et kui sul on oma vibratsioonisüsteemis tihedamaid energiaid nagu kibestumus, viha või frustratsioon, siis ilmnevad maises reaalsuses vastavad olukorrad - võib-olla kriitika, reetmine, viivitamine -, et lasta nendel energiatel pinnale tulla, neid tunda ja neist lahti lasta.

Keegi võib muuta sind vihaseks või kurvaks, kui sul juba on olemas viha ja kurbuse vibratsioonid. Kui sul on kellegagi vastuseis, siis on sinus endas miski, millele sa vastu seisad. Kui su "nupule vajutatakse", siis sellepärast, et need nupud on sinus olemas.

Sa koged oma elus korduvaid negatiivseid mustreid, sest sa pole tegelenud nende lahendamata aspektidega endas. Sul on jälle töö, mis ei vii kuskile, jälle türannist tööandja. Sa lahutad ja abiellud uuesti ning leiad, et oled täpselt samas olukorras. Sa saad suurema summa raha, aga see libiseb sõrmede vahelt - jälle.

Vibratsiooniline transformatsioon on võimas sisemine protsess, mis kõnetab varjatud, lahendamata vibratsioone - tihe emotsionaalne sisu ja mõjutamine - ning muudab need dissonantsest vibratsioonist harmooniliseks vibratsiooniks. Siis hakkab su reaalsus seda muutust peegeldama ning ilmneda võib tegelik ja kestev isiklik transformatsioon.

Lase minna oma kurbusel, vihal, valul, väärtusetusetundel, ja enam pole sul tarvis väliseid olukordi, mis toovad need sügavustest üles ja näitavad sulle, et need on seal olemas.