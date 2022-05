16. mai kuuvarjutus Skorpionis toob tähelepanu alla liialdused ja illusioonid

Varjutusega täiskuu Skorpionis töötab süvatasanditel ja toob tähelepanu alla liialdused, paradoksid ja illusioonid, aidates vahet teha, mis on tõeline ja mis mitte. Teadvusta, et ainus kindel asi elus on muutumine, uskumused ja kiindumused ning kõik muu, millele oled õppinud toetuma, on illusioon.

Selle nädala energiad aitavad eemaldada ebaolulise, et leida püsiv ja tõeline iseendas ja oma elus. Varjutuse energia loob sel eesmärgil ajutisi arusaamatuse, teadlikkuse ja teadmiste puudumise tundeid. Pimenduse ajal aga paistavad tõelised väärtused seda selgemini kätte, kuna ebaoluline kaob illusoorsesse udusse, jättes alles vaid olulisima.

Parem on sel aja mitte emotsioonide ajel reageerida, mitte tormata ega teha dramaatilisi otsuseid, eriti just raha, omandi ja suhete valdkonnas. See aeg sobib sügavalt endasse vaatamiseks, ühenduse tunnetamiseks Maaga, julgeteks siserännakuteks sisemistesse sügavikesse ja suhtlemiseks nähtamatu maailmaga. Selles protsessis on meil võimalik tunnetada ürgsete jõudude kohalolu ja toetust ning neid usaldades alistuda, loobuda vastupanust vältimatutele muutustele.

Lase sellel hüpnootilisel energiavool end kanda ja naudi uute maailmade loomist sügaval kosmilisel tasandil. Juhtugu mis tahes, jää enesele truuks ja otsusta, et tuleb parim. Transformatsiooni lained juhivad sind täpselt sinna, kuhu sul on vaja jõuda.

Nädala lõpus muutub energia kergemaks, laupäeval 21. mail siirdub Päike maisest Sõnnist õhulisse Kaksikute märki. Kuna Kaksikute juhtplaneet Merkuur on retrograadne, võib energia tunduda esialgu loiuvõitu. Tõenäoliselt tunneme end ka pisut väsinuna pärast raugevat kosmilisest möllu ja tahame nüüd väljateenitud puhkust nautida. Kaksikud on õhumärk ja suudab õnneks alati leida viisi, kuidas võtta asju kergelt, seega on nüüd ka lihtsam leida leevendust oma ülekuumenenud meeltele.