NÄDALA TAROSKOOP 16.-22.05 | Usu endasse ja keskendu oma tugevustele!

Nädala energiaid esindavad sauade üheksa ja müntide kolm . Ees ootab eelkõige emotsionaalselt keeruline periood, mis pakub väljakutseid ja sunnib ennast ületama. Meis kõigis on oma nõrkused ja tugevused. Nüüd tuleb täielikult usaldada iseennast ja keskenduda oma tugevatele külgedele. Sa suudad saada kõigega hakkama. Mõnikord võib see võtta kauem aega, kui sa ehk sooviksid, kuid sinus on olemas kogu jõud, mida vajad.

Tööalaselt võid tunda, et oled väsinud ning sinu sinu õlgadel on suurem koorem, kui sa kohati kanda jaksad. Samas, meenuta endale, et ole siiani kenasti hakkama saanud ning raskused on ajutised. Võta end kokku ja tee mõned lisapingutused ning peagi hakkavad asjad taas sujuvalt liikuma ning saad kergendatult hingata. Praegu laabub eriti edukalt kõik see, mida saad koos kolleegidega, partneriga või meeskonnaga teha. Kui igaüks annab omapoolse panuse, siis saab asjad palju kergemini ja kiiremini soovitud suunas liikuma. Kui tunned, et vajad tööalaselt abi või hoopis nõu rahaküsimustes, siis ära karda oma muredest rääkida. Abi on käeulatuses.