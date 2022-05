Neli sodiaagimärki, kes leiavad suvel 2022 oma tõelise armastuse

Need on neli sodiaagimärki, kelle jaoks kolm suvekuud aastal 2022 saavad olema erakordse tähendusega.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Amburitel on väga suur tõenäosus kohtuda just nüüd oma tõelise teise poole ja elu armastusega. Nad saavad senisest palju rohkem keskenduda intiimsusele ja romantilistele suhetele. Amburid on loomult väga seiklushimulised ja seetõttu toovad nad mängulisuse ka oma armuellu, muutes selle väga viljakaks.

Neitsi (24. august - 23. september)

2022. aasta on Neitsite jaoks aeg, mil nad leiavad suhetes lõpuks soovitud stabiilsuse ja turvalisuse. Nad kohtuvad kellegi nii olulise inimesega, et õpivad seejuures elama ja armastama kogu südamest ja täiel rinnal. On tõenäoline, et Neitsi leiab partneri, kes teeb ta õnnelikuks ning laseb inimesena kasvada ja arenenda.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Sõnnid armastavad suhetes mugavust ja stabiilsust. Tõenäoliselt taasavastavad nad oma suhtes kire, armastuse ja romantika, mis paneb nad mõistma, et "see õige" on just nende ees. Samuti on võimalus kohtuda kellegi uuega, kes võib osutuda potentsiaalseks pikaajaliseks partneriks.

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

On väga tõenäoline, et Kaljukitsed satuvad suhtlema paljude inimestega, kust koorub lõpuks sõpruse kaudu välja armastus. Nad suudavad lõpuks ometi oma töö kõrvale jätta ja romantilises elus palju rohkem kaasa lüüa. On isegi võimalik abielluda oma tõelise armastusega aastal 2022!

