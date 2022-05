OSHO: mõtisklus elust ja surmast

Kui suudad oma surma pühitseda, siis oled aidanud oma sõpra, ema, isa, venda, naist või meest. Sa oled teinud neile suurima kingituse, mis on olemises võimalik. Ja kui surm on lähedal, on see väga lihtne. Laps ei muretse elu ega surma pärast, tal pole seda muret. Noor inimene on liiga seotud oma bioloogiliste mängude ja ambitsioonidega, rikkaks saamisega, võimu ja maine saavutamisega, nii et tal pole aega igavikulistele küsimustele mõelda. Aga surmahetkel, just enne surma pole sul ambitsioone. Oled sa rikas või vaene, vahet pole, oled sa kurjategija või pühak, vahet pole. Surm võtab su vaatamata erinevustele ja tobedatele elumängudele.

Selle asemel et surijat aidata, hävitavad teised selle ilusa hetke. See on inimese elu jooksul kõige hinnalisem hetk. Isegi kui ta on elanud sada aastat, on see kõige hinnalisem hetk. Aga teised hakkavad nutma ja halama ja näitavad üles kaastunnet, öeldes: "See on enneaegne, seda ei tohiks juhtuda." Või hakkavad surijat lohutama, öeldes: "Ära muretse, arstid ütlevad, et sind päästetakse." Nad annavad võltslohutusi, teadmata, et see on hetk, mil inimene peab olema surmast täiesti teadlik - teravalt ja laitmatult teadlik, tundma seda puhta teadvusega. See hetk on suure võidu hetk. Nüüd pole inimese jaoks surma, vaid ainult igavikuline elu.