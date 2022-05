Suhe on õppimisvõimalus ja seda on ka lahkuminek

Selle asemel olete suurema osa ajast sügavas leinas ja tunnete, justkui oleks teie pea kohal tume pilv. Kas on teisi võimalusi, mida mõelda või tajuda? Lein on tõeline, aga kas tume pilv peab ikka pea kohal olema? Kas selle asemel ei võiks olla armastuse loojangukuma? Kas suudaksite ümbritseda end tänutundega armastuse vastu? Kas suudaksite peatuda ja mõelda: Oo, milline huvitav aeg see minu elus oli. Kas polnud hämmastav peatükk? Kas võiksite tunda uudishimu selle vastu, mis ootab ees? Kas peab ilmtingimata jääma tumeda pilve alla tormi ootama? Nagu enamik inimesi näete küllap teiegi armastust kui mäge, mille jalamile alla orgu ei jagu suhteid. Kas üksiolemise aegadel pole väärtust? Loodetavasti lubate endale pärast suhte lõppu kurbust, kuid teadke, et pidev negatiivne mõtlemine vaid süvendab kannatust.

Rääkige inimestega, eriti eakamate inimestega. Kuulake, milline hämmastav elu on neil olnud nii suhtes kui üksi olles. Rääkimisel, mediteerimisel, palvetamisel ja sisenduste lausumisel on teadvuse kõigile tasanditele uskumatult tervendav mõju. Tervendavalt mõjub ka vaikus. Mõned inimesed räägivad teile isegi seda, et pärast suhete lõppemist sai nende elu tähendusrikka mõõtme, see oli aeg taasloomiseks, muutumiseks ja arenemiseks.

Inimesed on lahkumineku käigus hakanud taipama väga olulisi asju. Kui suudate, siis püüdke avada oma meel, et näha, kuidas suhte lõppu on võimalik teistmoodi, koguni positiivselt tajuda.

See, mis paljusid piinab, on hirm. Üks suhte lõppemisega seotud hirmude allhoovusi ongi hirm mahajäetuse ees. Näiteks mõtlete: Ta oleks pidanud minuga jääma. Kuidas te saate selles kindel olla? Võibolla see pole lihtsalt tõsi, kuid asja võib näha ka teise nurga alt. Võibolla oleksite pidanud olema selle inimesega armusuhtes 23. eluaastast 25. eluaastani ja pärast seda kellegi teisega 30. eluaastast kuni 51. eluaastani. Inimesed tulevad ja lähevad, kuid armastus võib jääda.