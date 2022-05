Armukest pidav mees otsib päästjat

Millises stressis on naine, kes on armukese rollis, teab vaid tema ise. Pole olemas neid muinasjutte, mida mees sulle räägib. Fakt on see, et ta magab kodus oma naisega, suudleb ja kallistab teda. Lihtsalt mõtle, et oled valinud endale argpüksi, kes varjab sind maailma eest. Sõnumeid saadab sulle WC-s või vannitoas istudes; ta läheb ja peidab ennast oma naise eest ja valetab, et tal on kõht lahti. Ja selline WC-poti-kangelane kirjutab sulle, kuidas ta igatseb su järele. Sind varjatakse kui auku sokis. Sinu üle ei olda uhke, sind peidetakse. Ta ei saa sind maailmale näidata ja öelda, et oled tema naine, sest tal on juba kodus naine, kes on sinust tähtsam, kirjutab Alexis Varnum oma raamatus "Armastus ja suhted uues reaalsuses".