Alkeemia lugemisnurk | Sa ei võida, kui sa isegi ei ürita!

Me hakkame muretsema, kas meil on unistuse täitmiseks, püüdluste täide viimiseks ja saavutuste teostamiseks kõik vajalik olemas. Me võrgutame oma oivalise elevuse uskuma, et see pole enam meie tähelepanu väärt. Nii et see imepärane ja julge idee, mis meie südame mühisema ja vaimu lendlema pani, tundub lõpuks kergemeelne ja naeruväärne. Ja nii me ei tegutsegi. Tegelikult me isegi ei ürita.