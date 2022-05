Imetlus on mehe hinge palsam, tema elunektar

Mees, keda naine külluslikult imetleb, kõnnib ringi uhkusega, tema näol on kustumatu rahulolev naeratus, tema süda on õnnelik ja ta on kõiges edukas. Ning iialgi ei teki tal vajadust ega tahtmist olla truudusetu, iialgi ei taha ta oma naise juurest lahkuda.

Naiseliku naise armastus on oma mehe suurenduspeegel. See on peegel, kust mees näeb iseennast suuremana, võimendatuna, mitmekordistununa. Kus kõik tema mehelikud jooned on rõhutatud. Seal ta näeb enda hinge ja tajub oma tõelist potentsiaali ka hetkedel, kui tal on raskusi iseenda headuse nägemisega.

Hetkedel, kui kogu maailm on tema vastu, võtab tema naine, õrn, naiselik ja habras, ta enda tervendavale rinnale ning tõstab oma lõputu imetluse ja toetusega põhjast üles.

Kiida meest alati siiralt ja südamest iga tema meheliku teo eest, ära häbene. Samuti meenuta tihti asju, mida ta on sinu heaks minevikus teinud ning imetle teda nende asjade eest. Vaata, kuidas see paneb ta muutuma. Meenuta asju, mis panid sind teda imetlema teie suhte algusaegadel. Temas on endiselt kõik see olemas.

Ei lähe päevagi mööda, mil ma ei imetle lisaks kõigele muule oma mehe sügavat häält, ta tugevaid suuri muskleid ja õlgu, ta jõudu. See, mida imetled, kasvab. Mäletage seda alati. Nii füüsilisest kui vaimsest aspektist. Näiteks mina imetlen pidevalt tema õlgu. Need on nii imeliselt laiad ja tugevad. Ma pole kunagi näinud laiemaid õlgu kui temal. Kord ütles ta mulle, et iga kord, kui ma olen kiitnud ta õlgu, on ta hiljem käinud jõusaalis tegemas just õlgade jaoks harjutusi, et neid veelgi rohkem arendada. Ning alati paneb ta minuga koos olles selga varrukateta särgi, mis rõhutab ja toob välja just ta õlad. Kõik, millele oma imetluse suunad, võimendub. Ning see ei kehti eelkõige välimuse, vaid just sisemiste omaduste kohta. Kõik, mida naine oma mehes kritiseerib, tugevneb. Kõik, mida naine mehes imetleb, tugevneb.