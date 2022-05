Täna on 13. kuupäev ja reede!

Seda maagilist kuupäeva pole mitte kõik halvaendeliseks pidanud. Iidsel ajal usuti, et 13. kuupäev, mis satub reedele on jumalanna päev, kus pühitsetakse ürgset ja jõulist naiselikku energiat ning loomulikke elu tsükleid - sündi, kasvamist ja surma. Usuti, et just sellel päeval tasub manifesteerida oma ellu tarkust, viljakust, naiselikku õrnust ja tugevust, loomingulisust ja ilu.

Reede energia aitab meil olla ka loominguline ja tuua värsket inspiratsiooni igasse projekti, mille kallal me parasjagu töötame. Reede energia on samuti väga hea aeg, et tõmmata kokku lahtiseid otsi ja panema neid häid ideid, mis on pulbitsemas, kõrvale, et nad ootaksid oma aega. See on ka täiuslik aeg, kus iseendale midagi head lubada, poputada ennast ja uuendada oma ilurutiine.

Kust on pärit hirm 13 kuupäevaga reede ees?

Kui otsida selle päeva kartmise põhjuseid ajaloost, siis peame pöörduma päris kauge aja taha. Kõige levinuma arvamuse kohaselt oli reede just see pattu täis päev, mil Eeva Aadamile keelatud vilja andis.

Vanadel hiinlastel ja egiptlastel oli 13 algselt õnnenumber ning sümboliseeris elu üleminekut ja jätkumist teises ilmas, peale maapealse eksistentsi lõppu. Seoses Egiptuse tsivilisatsiooni allakäiguga hakati aga seda numbrit seostama lihtsalt surmaga ning see tekitas inimestes hirmu.

Samuti leiab kristlikust traditsioonist viiteid, mis näitavad seda kombinatsiooni õnnetuna. Kristus löödi risti reedel ning tema viimasel õhtusöömaajal istus lauas 13 inimest, kellest viimasena saabus Juudas, keda teatakse äraandjana.

Ka viikingite traditsioonis oli number 13 ebaõnne number. Legend räägib, et 12 viikingite jumalat olid kokku kogunenud pidusöögiks Valhallasse, kui ilma kutsumata ilmus kohale Loki, kellega käisid alati kaasas pahandused. Nii ka seekord. Loki salasepitsused tekitasid tüli ja õhtu lõppes mõrvaga. See tõestas veelkord, et kui kokku satub 13 inimest, ei maksa head oodata.