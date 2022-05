Tunnete keel, tundetantsud ja Jungi varjud

Tunde definitsioone on palju. Erinevate koolkondade teadlased vaidlevad siiani definitsiooni sisu üle. Aga, et kuidagi selles loos veidi selgust saada võib välja tuua selle, milles konsensusel ollakse. Olgu algseks terminiks „emotsioon" või „tunne", igal juhul peab olema selles esindatud vähemalt kolm komponenti. Need kolm komponenti on kehalised muutused, subjektiivne tunne ja tunnetus. Ja võibolla olekski õigem kasutada terminit emotsioon, sest termin „tunne" ei tohiks oma definitsioonis end korrata.

Kuna mulle meeldib asju lihtsustada, siis olen tõlgendanud tunnet praktilise poole pealt nii: see on keha või alateadvuse signaal mulle, mille peamine sõnum on: "Pane tähele, mida tulin ütlema!" Meie keha on osa targast süsteemist, kus ükski tunne ei ole või ei tule lihtsalt niisama - see on reaktsioon, millele on eelnenud mingi kogemus. Võiks öelda, et me ise oleme tundekeele tõlgendamisel paljuski veel keele- ja kirjaoskamatud. Tihti me ei märka neid ega saa sõnumitest aru.

Terapeudina oma tööd tehes näen, kui raske on inimestel nimetada tundeid enda sees. Tavaliselt nimetatakse põhitunneteks: hea, halb ja normaalne. Nii nagu kõik siin ilmas on arendatav, on seda ka tunnete keel. See on keel, mida saab ja tasub õppida ja arendada. Muidugi on tore, kui sellega tehakse algust juba lasteaedades ja koolides, aga ka vanemana oma lapsi selles harides tasub see investeering end kuhjaga ära. Samas oleks õigem vist öelda isegi nii, et küps vanem ei riku lapsel seda kaasa saadud keeletaju ära ja aitab selle sõnadesse panna.

Miks ma nii julgelt väidan, et tunnete keel on ka täiskasvanuna arendatav, on just enda kogemuse põhjal. Kunagi opereerisin ise ka põhiliselt nende sama kolme tunde peal: hea, halb ja normaalne. Ma ei osanud teadlikult nimetada inimese kuut põhitunnetki ja veel vähem kokku viia neid enda sisemaailmaga. Samas olin veendunud, et mõistan end hästi.