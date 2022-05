Mida tähendab puudutuste keeles kõnelemine?

Kui mesinädalad, mil kaasadel justkui ei saa teineteisest kunagi küll, on otsas, hakkavad paarid teineteisest distantseeruma ning puudutused muutuvad üha harvemaks. Kiire elutempo ning palju jooksvaid probleeme justkui ei võimaldagi üksteisega puudutusi jagada.

Umbes neli viiendikku abielus inimestest ei taju, et see probleem liiga traagiline oleks. (See number näitab ka seda, et armastuse keeled on inimeste hulgas suhteliselt võrdselt jaotunud.) Nende armastuse patareid on täidetud sõnade, koos veedetud kvaliteetaja, kingituste ja heategude abil. Nad võivad füüsilist puudutust nautida, kuid nad ei vaja seda selleks, et end armastatuna tunda. Nende emotsionaalne tervis ei sõltu puudutustest. Käesolev peatükk on pühendatud neile kahekümnele protsendile, kelle esmane armastuse keel on puudutus.

