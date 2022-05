Supernaised ehk naised, kes on ka emad

Väljendage naisele enda tundeid, arvamusi, muresid. Ei pea olema ainult roosamanna - komplimentide, armastuse ja imetluse kõrval on oodatud ka konstruktiivne kriitika. Naine ei ole selgeltnägija ja selleks et ta saaks mehele olla võimalikult hea partner, peab mehel olema selgroogu ja mune asju ka välja öelda. Raske on midagi parandada, kui sa ei tea, et see katki on.