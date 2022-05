Mis takistab meil teiste inimestega edukalt suhelda?

Kui palju kordi oled sa olnud osaline vestluses, kus teine inimene hakkab ennast järsku kaitsma ja õigustama? Enda arvates pole sa teda rünnanud. Vähemalt pole see su taotlus olnud, kuid sõnadega oled välja saatnud teise signaali. Kui tihti oled tundnud, et sind süüdistatakse või tunneb su vestluspartner, et teda süüdistatakse? Jällegi pole olnud see kummagi poole eesmärk, aga ikkagi tunnevad mõlemad end süüdi. Sa loodad, et vestlus lähedase inimesega läheb ehk seekord sujuvalt, aga lõppeb järjekordse krahhiga. Miks küll? Selle põhjuseks on sina-sõnumid ja suhtlustõkete kasutamine. Kui kasutada vestluses sina-sõnumeid nagu näiteks "sa oled nii laisk", "sa jätsid selle tegemata, kuigi lubasid", "sa teed alati nii" jne, siis on tulemuseks kas süütunne või asub teine pool end kaitsma, sest need sõnad on teda rünnanud. Siin on ainsaks pääseteeks hakata kasutama mina-sõnumeid ehk hakata väljendama oma tundeid ja vajadusi. Kuid sellest pikemalt mõni teine kord. Täna tahan keskenduda suhtlemistakistustele, sest need on peamised põhjused, mis ajavad untsu pea iga olulise vestluse.