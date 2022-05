Käimasolev Merkuuri retrograad mõjutab sinu suhteid ja armuelu

2022. aastal liigub Merkuur retrograadselt neli korda: 13. jaanuarist 3. veebruarini, 10. maist 2. juunini, 9. septembrist 1. oktoobrini ja 28. detsembrist 18. jaanuarini 2023.

Kuigi puuduvad teaduslikud tõendid selle kohta, et sellel sündmusel oleks maailmale ja inimestele mingit märgatavat vahet, usuvad astroloogiahuvilised siiski, et sellele on väga jõuline mõju ja eriti kõigele, mis puudutab suhteid ja suhtlemist, kuna Merkuur just neid valdkondi esindab. Merkuur mõjutab tehnoloogiat, teavet, kirjade ja info kohaletoimetamist ning nii mineviku kui ka oleviku suhteid.

Merkuuri retrograadne mõju tekitab inimestes pettumust ja stressi, eriti seetõttu, et need perioodid kipuvad meie tavapäraseid äriasju ja meie armuelu sassi ajama.

Kas Merkuuri retrograadsuse ajal suhete alustamine on halb? Parem on sel ajal mitte teha suuri otsuseid ja see hõlmab ka romantiliste suhete loomist. Kuna Merkuur juhib suhtlust, võib see põhjustada probleeme just üksteise mõistmisega, mis võib potentsiaalselt rikkuda tärkava romantika. Vaatamata võimalikele väljakutsetele ei tähenda see, et peaksite uue suhte peatama. See tähendab lihtsalt, et peaksite olema teadlik võimalike probleemide osas.

Kas Merkuuri retrograadsus mõjutab emotsioone? Jah, sel ajal võite avastada, et olete "lühikese süütenööriga", segaduses, stressis, ärritute kergesti ja kipute olema tujukas. Tasakaalu leidmiseks on oluline leida mingi väljund, mis rahustab ja laseb tagasi teadlikusse tulla.

Samuti tasub meeles pidada, et teatud sodiaagimärgid on rohkem mõjutatud - eriti Neitsi ja Kaksikud, kuna Merkuur on nende valitsev planeet. Kuid Merkuuri retrograadsus võib mõjutada ka emotsionaalsemaid märke, nagu Kalad, Vähk, Skorpion ja Kaalud. Need märgid võivad avastada, et nende emotsioonid on "paigast ära" või lihtsalt äärmustesse kalduvad.