Webinar: Sõltuvused, keha ja kaal – vabanemine läbi Practical Consciousness meetodi

Elul on meie jaoks nii palju head ja paremat pakkuda ja vahel jääme mõnest sellisest väga heast asjast suisa sõltuvusse - nt tekib suur ja pidev soov teatud toitude järele. See röövib meilt vabaduse, toob kehakaalu ja ka muid raskusi juurde. Et sellise sõltuvuse käest pääseda, hakkame ennast tavaliselt piirama. Nii satume teise ebameeldivasse vangistusse - piirangute kätte. Et nautida elu ja samas vabadust sõltuvustest ja piirangutest, on oluline sügavamalt tundma õppida, kust tulevad meie igasugused harjumused ja sõltuvused - nt üleliigne söömine, miks on seda raske lõpetada, miks on normaalses kaalus püsimine osadele nii keeruline? Practical Consciousness enesearengumeetodi I & II taseme õpetaja Aigi Vahing avab enda kogemuse põhjal, mida saab teha, et nautida ülejäänud elu täiel rinnal, sõltuvusteta ja vabana.