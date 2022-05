Miks ei õnnestu suhteid luua?

Hirm vana mustri ja valu kordumise ees on suurem kui soov suhtes olla. Su minevikus ning eelmistes eludes on olnud palju erinevates arenguetappides suhtemudeleid: vägivald, kaotus, sõjad, lähedase surm, kättemaks, needus, mehe kohta arvamused ja veendumused, et ta ei ole mulle vajalik, ta on nõrk, ta ei ole õige. Kõik on viinud sama tulemuseni - sa oled suhtest keeldunud. Tasapisi on valiku energia su sisse kogunenud ja tihkeks muutunud - energia töötab ka praegu.

Mehed tunnetavad alateadlikult seda, mida naised transleerivad. Mehed energiat ei mõista, aga nad tunnetavad. Vastaspool käitub vastavalt sellele, mida naine kiirgab. Lisaks mängib naise energiaväljas rolli suguvõsa stsenaarium. Kõik kokku muudab naise energeetilist välja nii, et sealt kiirgab viha ja meeste suhtes hirmu. Kartus ja tigedus ei pruugi ainult suhtes ilmuda, vaid võivad ka suhte tekkimist piirata.

Sellisest olukorrast on võimalik pääseda vaid läbi enda energeetiliste vibratsioonide. Tuleb madalatest energiatest väljuda ning vanadest mustritest lahti lasta. Kui pisut sügavamale peenesse tasandisse vaadata, siis seal on auk või mõra. Seal on energia, mis ei luba sul ennast suhtes realiseerida. Energia on su abiline, ta kaitseb pettumusvalu eest. Selleks et mahajätmisvalu mitte tunda, on parem esimesena suhtest keelduda. Kõik valikud on peidus selles energeetilises augus, mis tekkis siis, kui esimest korda keeldumise valiku tegid.

Valik on vabatahtlik tegu - tehtut saab ka muuta ehk uue valiku teha. Vali siiralt, et oled suhtes õnnelik. Selleks pead vanad kogemused ja seotud sündmused lahti laskma.

Naine ei saa ilma meheta täielik olla. Võib-olla oled proovinud oma käitumist või välimust muuta - see ei toimi. Kuni on olemas energeetiline auk ja seal elab hirm, on su elus barjäärid. Hirmununa ei ole võimalik meest oma ellu lubada. Lase hirmust lahti. See on samm õnne poole.