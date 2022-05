Varjutuste koridor toob teravad äratundmised ja taipamised oma tee, suhete ja elu olukordade osas

Sellel nädalal hakkame tugevalt tundma ka saabuva võimsa täiskuu eellainetust. Kahtlemata saame me kõik tunda nende kosmiliste muutuste mõjusid. Sel nädalal toimuvate sündmuste järelkajagi saadab meid veel mõnda aega. Täiskuu Päikesega Sõnnis ja Kuuga Skorpioni märgis toimub 16. mai kell 7:14 , samaaegselt toimub ka täielik kuuvarjutust, mis meie laiuskraadil nähtav ei ole. Selle varjutusega täiskuu läbiv teema on hüppeline areng läbi Surmavärava, Fööniksi energia, tuhaks põlemine ja uueks sündimine. Võimalik, et lähinädalatel tekib vaakumilaadse energiaga hetki, mil tunneme, et vana toetuspinda enam pole ja uut veel ei ole. Sellistel hetkedel võivad välguna saabuda teravad äratundmised ja taipamised oma tee, suhete ja elu olukordade osas.

Võibolla avastad, et miski on lõplikult ammendunud, vaja on millestki lahti lasta või mõistad, et on vaja valida teine tee, mis sind senisest paremini teenib. Varjutusega täiskuu energia võib mõjuda prohvetlikult, paljastades või tuues esile varem peidus olnud teavet ja luues olukordi, mis viivad hingelise arengu järgmisesse etappi ja seda mõnikord üsna järsult. Eriti arvestades, et Varjutus toimub Skorpioni märgis, mis suurendab üldisi transformatiivseid energiaid veelgi.