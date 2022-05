NÄDALA TAROSKOOP 9.–15.05 | Koged selgust ja taipamisi nii enda kui ka elu kohta

Nädala energiaid esindavad karikate üheksa ja sauade kuningas. Oled jõudnud oma elus punkti, kus sa tunned, et vanamoodi enam edasi minna ei saa. Sinus on äkitselt selgus, mis laseb sul mõista, miks minevikus ühe või teise valiku tegid või miks teatud viisil käitusid. Näed oma käitumismustreid ja samas ka mõistad, mis on need päästikud, mis sinus mingi reaktsiooni käivitavad. Praegu ei ole hea end tagant sundida, vaid liigu rahulikus tempos, oma ümbrust märgates ja sisemust mõista püüdes edasi.

Armastuse ja suhete osas on nüüd tähtis oma hinge ja südamesse vaadata. Kõige olulisem on mõista iseennast ja seda, mida sa soovid, mida oled nõus ohvriks tooma, mille osas järgi andma ja millega seoses pingutama. Sa pead eelkõige endas selguse ja rahu saavutama, siis saad oma südameasjad ka laitmatult toimima. Praegu võivad suhted olla üsna kirglikud, emotsionaalsed ja lausa tulised. Selle juures tuleks jälgida, et end liigselt emotsioonidest kanda ei lastaks ning draamasid üles ei tõmmataks.

Tööalaselt võid tunda, et sind segab midagi, sooviksid millestki eemale liikuda või kõrvale hiilida. Sinu õlgadel on mingid kohustused, mis sind eriti ei köida ja mistõttu tunned, et soovid neid pigem vältida. Samas on sul olemas kõik võimalused, et olla edukas selles, mida sa teed. Selleks pead vaid selged sihid silme ette seadma ja hakkama tegutsema.

Tervise osas võid tunda, et kohati oled energiast tulvil ja siis jälle väsinud ja jõuetu. Oluline on leida tasakaal ja kuulata oma keha, et anda õigel hetkel endale puhkust või piisavalt koormust. Toidu osas võiksid teha pigem kergemaid valikuid ning alkoholi võiks pigem vältida, kuna see toob üles need teemad, millest muidu suudad hoiduda. Tegele meelerahu suurendavate praktikatega ning luba endale naudinguid, mis sinu keha ja hinge kosutaksid.

NÄDALA TAROSKOOP 9.- 15.05

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)