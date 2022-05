Spirituaalne hingamine äratab meis ellu armastuse dimensiooni

Kui ma ei vaata maailma armastusega, ei näe ma, mis tegelikult olemas on. Kui ma ei vaata sind läbi armastuse silmade, ei näe ma, kes sa tegelikult oled. Kui ma ei vaata ennast läbi armastuse silmade, ei näe ma, kes ma tegelikult olen. Armastus on hingamistöös väga oluline. Me peame kõike, mis meie vaimse arengu teel esile kerkib, kohtlema armastusega. Ja armastust saab hingates ideaalselt väljendada - avanedes ja avardudes, lõõgastudes ja vabaks lastes.

Armastus hakkab kiirgama, kui me laseme minna hirmul, kontrollivajadusel, hinnangutel, vastupanul ja klammerdumisel. Armastus on puhta teadvuse ja kohaloleku ruum. See on see, mis jääb alles, kui kõik muu kaob.

Tahtmine pole armastus. Eeldamine ja nõudmine pole armastus. Mõtlemine pole armastus. Tegemine pole armastus. Jah, muidugi, armastus on kõigi nende asjade sees ja nende kaudu saab armastust väljendada, aga ... Ja siin on üks suur aga! Meil kõigil on biokompuuter, mida Michael Hewitt-Gleeson raamatu "Software for Your Brain" autor, nimetab meie "kaelaga kompuutriks". Sel on riistvara ja tarkvara ja sel on operatsioonisüsteem. Osa riistvarast ja osa programmidest ning operatsioonisüsteemist on üsna vanad ja vajavad uuendamist. Dr Gleeson räägib Sokratesest, Aristotelesest ja Platonist. Ta nimetab neid esimesteks häkkeriteks - mõtlemise häkkeriteks. Nemad lõid ja installeerisid tarkvaraprogrammid, mis tänase päevani meie ajudes kasutusel on.

Gleeson räägib "Platoni viirusest". See viirus on nakatanud aju kasutajaid kõikjal meie planeedil ja see rajaneb "absoluutse tõe" kontseptsioonil. Me unustame, et tegu on vaid kontseptsioonidega, ning nendele toetuv või nendest lähtuv meel jookseb kinni. Selle hea-halb, õige-vale, meie-nemad mõtteviisiga on õigustatud sõdu ja vägivalda juba üle kahe tuhande aasta. Sellised kategooriad on mõtlemises kasulikud, aga need on vaid üks lähenemine, kuidas asju tõlgendada.