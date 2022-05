Unespetsialist Kene Vernik soovitab: Kui unetus piinab, proovi stiimulikontrolli tehnikat

Stiimulikontrolli tehnika kasutamine käib käsikäes uneaja taastamisega. Selle tehnika kasutamine tähendab näiteks seda, et kui oled juba 15 minutit und oodanud ja mõtted hakkavad keerlema või kehapinge koguneb, tuleb voodist välja tulla. Just nimelt - tuled voodist välja ja teed midagi muud. See on äärmiselt oluline, sest vastasel korral õpib meie keha olema voodis ärevuses ja lõpuks tajub meie keha, et horisontaalasend ongi mõeldud ärevate mõtete mõtlemiseks ja kehapinge talumiseks.

Stiimulikontrolli tehnikat võib kasutada ka öösel ärkamiste puhul. Mida siis teha, kui oled voodist välja läinud? Olen seda juba eespool maininud, et päeval oleks hea puhata mitte voodis, vaid teha selleks eraldi pesa. Nii ka sellisel puhul - kui oled unetu ja tead juba ette, et öösel tekib ärkamisi, siis tee omale üks neutraalne pesa, kuhu sa saad minna ja oma mõtted ja kehapinge unustada. See võib olla tugitool, diivan, maas mõnus pehme koht, aga pea meeles, et sa pesas täiesti horisontaalselt ei lama ja pesas ei tohiks magama jääda.

Mõnikord piisab ka lonksust veest või korra teha tiir oma kodus, et lõppeks see pingete ja ärevuste jada, mis voodis kogunes.

Mida teha siis, kui pead öösel voodist välja tulema?

Soovitused:

• Loe mingit lihtsamat kirjandust nõrgas valguses.

• Kuula rahulikku muusikat.

• Mõnele sobib koristamine, kuna see on automaatne tegevus ega nõua väga suurt mõttepingutust. Võta endale eesmärgiks koristada mõni pisem nurk, mis ei võta rohkem aega kui 10-15 minutit. Mõnele sobib triikimine.

• Joonista mandalaid. Lahenda lihtsaid ristsõnu.

• Kui pinged ja ärevus on tugevad, võib teha ka hingamisharjutusi, kasutada teadvelolekuharjutusi või progressiivset lihaselõdvestust.

Oluline on see, et me ei tegeleks mõne väga tähelepanu nõudva tegevusega. Kindlasti ei tohi teha järgnevaid asju: nutiseadme kasutamine, teleka vaatamine, seiklusrikka raamatu lugemine, söömine, töö tegemine, trenn jms.