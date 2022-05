KUULA ALKEEMIA PODCASTI! Anneli Urge "Teraapilised vestlused"| Eesti-Ukraina päritolu kanaldaja ja nägija Alexis Varnum: uus reaalsus on sisemine tasakaal

Sisemiselt tasakaalus inimene loob harmooniat enese ümber ja see on kogu maailmale suurim kingitus. Uus reaalsus algab igaühe isiklikust otsusest: MA LUBAN OMA ELUL MUUTUDA.

Igal hetkel loome ise oma reaalsust vastavalt oma sisemisele seisundile, mistõttu on kõik meie kogemused meie endi loodud. Kui ühed ja samad ebameeldivused korduma kipuvad, tuleb teadlikult otsustada, kas jätkan vanades käitumis- ja mõttemustrites või luban enesel muutuda. Nihe teadvuses toimub hetkel, kui võtame vastutuse oma elu eest. Vastutusega kaasneb julgus teha oma valikuid ise, mitte lasta teistel enese eest otsustada. Julgus omakorda saab alguse eneseusaldusest ja teadmisest, et igale olukorrale on alati lahendus.