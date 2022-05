Kas positiivsed enesesisendused aitavad leevendada ärevust?

See on teema, mille üle ikka ja jälle vaieldakse. Kas see tõesti aitab, kui lihtsalt kordame endale, et kõik on hästi? "Ma olen aastaid endale korranud, et kõik on hästi, ometi ei tunne ma end õnnelikuna," olen kuulnud kliente kurtmas. Ma tõesti usun, et vanadest traumadest vabanemiseks ja sügavate hingehaavade tervendamiseks vaid enesesisendustest ei piisa. Siin on vaja uurida alateadlikke uskumusi ja lõpetamata minevikukogemusi ning vabastada allasurutud emotsioone. Kuid see ei tähenda, et me ei saa ennast oma positiivsete mõtetega aidata, kirjutab psühholoogiline nõustaja, holistilise regressiooni terapeut ja koolitaja Kadi Kütt oma raamatus "Ärevuse vari".