Täna saab avapaugu seitsmes loomaõiguste konverents Tallinnas: Loomaõiguslus keskkonnakriisis

Kadri Aavik, üks korraldajatest, ütles, et loomade söömise tagajärjed ja kliimamuutus puudutavad meid kõiki, mistõttu võiks konverents huvi pakkuda paljudele inimestele. "Eelkõige aga võiksid selle vastu huvi tunda poliitilised otsustajad, avalikus ja kolmandas sektoris keskkonna- ja kliimaküsimustega tegelejad, teadlased, õpilased ja üliõpilased.Kuna loomade kasutamise lõpetamine eeldab institutsionaalset muutust, siis on konverents kindlasti suunatud näiteks haridus- ja meditsiinisüsteemis töötavatele inimestele ja nende valdkondade otsustajatele," lisas ta.

Ettekanded jagunevad nelja teema vahel: 1) loomade õiguste eest võitlevate liikumiste minevik ja tulevik maailma eri paigus, 2) jahipidamine, 3) loomade õigused kliimamuutuste kontekstis ja 4) eetiline veganlus tarbimisühiskonnas. Kõik huvilised saavad konverentsi ülekannet jälgida ka veebis. Konverentsi eesmärk on edastada sõnum, et paljud teemad on omavahel seotud: kliimamuutused ja ühiskondlik areng, sealjuures ka erinevate liikidega koostoimimine.