Kunagi pole liiga hilja armastavat lahkust harjutada

Rääkisin hiljuti ühe mehega, keda olen kaua tundnud. Olen teda alati pidanud tagasihoidlikuks, heasüdamlikuks inimeseks, kes kulutab teiste inimeste aitamisele keskmisest rohkem aega. Sel päeval oli ta äärmiselt masendunud ja lootusetus meeleolus. Üritasin nalja visata ja küsisin talt: "Kas sa ei arva, et siin planeedil võiks leiduda keegi sinust veel hullem?" Ta vastas südamesselõikava aususega: "Ei. Kui teada tahad, siis ma tõepoolest tunnen, et pole kedagi nii halba kui mina."

Seepeale meenus mulle üks kunagi nähtud Gary Larsoni karikatuur. Kaks naist on end majja lukustanud ja piiluvad aknast üht trepimademel seisvat imeelukat. Üks naistest sõnab: "Rahune, Edna. See on küll hiiglaslik jälk putukas, kuid äkki on see hiiglaslik jälk putukas, kes vajab abi."

Paljudele meist on kõige suuremad raskused need, mida endale ise põhjustame. Ent kunagi pole liiga hilja ega ka liiga vara armastavat lahkust harjutada. Nagu oleks meil surmahaigus, kuid võiksime sellegipoolest veel üsna pikalt elada. Teadmata, kui palju aega on meile jäänud, võime hakata oluliseks pidama järelejäänud tundide, kuude või aastate jooksul iseenda ja teistega sõbraks saamist.

Öeldakse, et mõistmata, kes me oleme ja mida teeme, nägemata oma käitumismustreid ja harjumusi, pole võimalik valgustatuseni jõuda ega isegi mitte rahulolu ja rõõmu tunda. See ongi maitri - enda suhtes armastava lahkuse ja tingimusteta sõbralikkuse arendamine. Mõnikord aetakse see protsess segamini paremaks saamise või enesearendamisega. Võime olla nii sisse võetud headusest enese vastu, et ei pööra üldse mingit tähelepanu, missugune on meie mõju teistele. Võime ekslikult arvata, et maitri on tee kestva õnneni. Just nagu lubatakse meelitavalt mõnes reklaamis - võime kogu ülejäänud elu end suurepäraselt tunda. Me ei patsuta endale õlale ega ütle: "Sa oled parim." Või: "Ära muretse, kullake, kõik saab korda!" Pigem paljastab see protsess enesepettuse nii osavalt ja osavõtlikult, et ükski mask ei suuda meid enam varjata.