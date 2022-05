Unenäod kiirendavad tervenemist ja transformatsiooni

Või siis varustab unenäosümbol unenägija emotsionaalse regulatsiooniga sümboolse vastandi kujul. Näiteks võib emotsionaalselt plahvatusohtlik inimene näha unes väga rahulikke maastikke ja veekogusid. (Kui vees on koletis, kellest unenägija saab äkki teadlikuks, siis see näitab, et midagi on ta teadvuse pinna alla surutud. Nüüd on koletis valmis, et teda nähtaks. See unenägu näitab võimalust kohtuda "emotsionaalse koletisega", selle asemel et põgeneda.)

Unenäosümbolid, mis räägivad unenägija emotsionaalsest seisundist, võivad sageli ilmuda mahutitena. Sümboliks võib olla mis tahes mahuti nagu autod, kotid või isegi Tupperware'i nõud. Selleks on olemas hea põhjus: mahutid on sümboolsed anumad, milles on midagi sees. Näiteks emotsioonid. Kui me ei tunne oma emotsioone (või teisisõnu oma emotsionaalset sisu), siis tavaliselt ei tunne me end turvaliselt ka kõigi teiste emotsioonispektri emotsioonide ja mistahes elukogemuste puhul. Niisiis tulevad unenäod meid äratama, et oleksime seisundis, kus võime tunnistada, kogeda ja vastu võtta (sisaldada) oma emotsioone ja elukogemusi. Nii näemegi unes selliseid kinni hoidvaid sümboleid nagu korvid, kotid ja isegi kirstud - sageli erinevates seisundites või olukordades.