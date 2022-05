Elu suur saladus on külgetõmbeseadus

Jumal tänatud, et mõtete mõtlemise ja teostumise vahel on viivitus ning nad ei teostu kohe. Me oleksime hädas, kui nad seda teeksid. Ajaline viivitus teenib sinu huve. See annab sulle võimaluse asjad uuesti läbi vaagida, mõelda, mida sa tahad, ja teha uus valik.

Kogu võim oma elu loomiseks on sulle praegu kättesaadav, sest just praegu sa mõtled.

Kui sa oled mõelnud mõtteid, mille manifesteerumine pole sulle kasulik, siis nüüd ja praegu saad sa muuta oma mõtlemist. Sa võid oma eelnenud mõtted kustutada, asendades need uute heade mõtetega. Aeg teenib sinu huve, kuna sa saad mõelda uusi mõtteid ja saata need teele uuel sagedusel, nüüd!

Üks viis oma meelt täiustada, on õppida seda vaigistama. Eranditult iga õpetaja siin raamatus praktiseerib igapäevaselt meditatsiooni. Alles siis, kui ma avastasin Saladuse, sain ma aru, kui võimas võib olla meditatsioon. Meditatsioon vaigistab su meele, aitab sul kontrollida mõtteid ja virgutab keha. Hea on see, et mediteerimiseks pole vaja tundide viisi aega. Alustuseks kolm kuni kümme minutit päevas võib olla uskumatult võimas, et oma mõtted kontrolli alla saada.