Kaugeim täht on Earendel

Tähed on meist kõik väga kaugel, aga nüüd on astronoomid avastanud tähe, mis on meist lausa erakordselt, hämmastavalt ja ülivõrdelisimalt kaugel. Ühtegi üksiktähte ei ole mitte kunagi varem nii kaugelt üldse avastatudki, vahendab Novaator.err.ee.